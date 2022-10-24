Новое постановление по мобилизованным приняли в НСО — разбираем, о чём оно
Документ вносит важные изменения для предпринимателей
Новосибирские компании с мобилизованными сотрудниками освободили от уплаты неустойки по госконтрактам и запретили вносить их в реестр недобросовестных поставщиков. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соответствующее постановление правительства региона.
— Это было сделано после федерального закона. В нем определено, что с индивидуальных предпринимателей, которые не могут исполнять контракты в связи мобилизацией, не будет списание неустойки и не внесение в реестр недобросовестных поставщиков. При этом рекомендовано принять меры для изменений существенных условий контракта, если поставщики не могут исполнять контракты, сотрудники которых мобилизованных, — объяснила заместитель министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Светлана Шарпф на оперативном совещании при губернаторе.
Постановление правительства НСО вступило в силу. Оно вносит изменения в постановление от марта 2022 года «Об изменении существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд Новосибирской области».
Принято также еще одно федеральное постановление — распоряжение правительства РФ
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— По нему возможна рассрочка на весь период прохождения службы по оплате недвижимости, земельных участков для всех предпринимателей, которые были мобилизованы. Также коммунальные платежи могут быть отсрочены, — добавила Светлана Шарпф.
Эти изменения также планируют принять на региональном уровне.
Сегодня стало известно, что оперативный штаб при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове создан после введения на территории региона режима базовой готовности.