Новое постановление по мобилизованным приняли в НСО — разбираем, о чём оно

Новосибирские компании с мобилизованными сотрудниками освободили от уплаты неустойки по госконтрактам и запретили вносить их в реестр недобросовестных поставщиков. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соответствующее постановление правительства региона.



— Это было сделано после федерального закона. В нем определено, что с индивидуальных предпринимателей, которые не могут исполнять контракты в связи мобилизацией, не будет списание неустойки и не внесение в реестр недобросовестных поставщиков. При этом рекомендовано принять меры для изменений существенных условий контракта, если поставщики не могут исполнять контракты, сотрудники которых мобилизованных, — объяснила заместитель министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Светлана Шарпф на оперативном совещании при губернаторе.