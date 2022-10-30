Потепление и черный лед — прогноз погоды на следующую неделю по версии трех сервисов
Редакция НГС проанализировала данные «Гисметео», «Яндекс.Погода» и World Weather
На следующей неделе, с 31 октября по 6 ноября, ожидается умеренное потепление и выпадение осадков. При этом синоптики предупредили об опасном погодном явлении, которое может повлиять на дорожную обстановку в Новосибирске.
По данным Gismeteo, с понедельника температура воздуха днем будет постепенно повышаться: с +3 градусов 31 октября до +6 в субботу 5 ноября. Самая холодная ночь ожидается с понедельника на вторник — около -4 градусов, самая теплая — с субботы на воскресенье: -2 градуса.
С четверга по субботу ожидаются осадки, вероятнее всего дожди пройдут 6 ноября. Ветер южный с усилением порывов в выходные. При этом синоптики отмечают ухудшение ситуации на дороге: со вторника по четверг на проезжей части ожидается черный лед — тончайшая пленка льда, невидимая глазу и незаметная на асфальтовом покрытии. С пятницы по субботу после дождей эксперты прогнозируют обычную гололедицу.
Представители «Яндекс.Погоды» уверены, что +6 градусов тепла новосибирцы ощутят уже в среду 2 ноября. К воскресенью, по их мнению, похолодает до 0 градусов. Ночью средняя температура будет варьироваться в пределах от -1 до +1 градуса.
В пятницу и субботу синоптики прогнозируют дожди, в воскресенье — мокрый снег. Никакого значительного усиления ветра эксперты не отметили, зато указали на влажность в пределах
Наконец, специалисты сервиса World Weather отметили, что утром в понедельник ожидается температура воздуха до -4 градусов, но потепление не заставит себя долго ждать. Синоптики пообещали новосибирцам вполне комфортную погоду во второй половине недели: днем — до +6 градусов, ночью — до +4 градусов. В воскресенье — столбики термометров снова опустятся до -2 градусов.
В субботу с уверенностью эксперты спрогнозировали дождь, уровень влажности воздуха составит
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