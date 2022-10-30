Потепление и черный лед — прогноз погоды на следующую неделю по версии трех сервисов

На следующей неделе, с 31 октября по 6 ноября, ожидается умеренное потепление и выпадение осадков. При этом синоптики предупредили об опасном погодном явлении, которое может повлиять на дорожную обстановку в Новосибирске.



По данным Gismeteo, с понедельника температура воздуха днем будет постепенно повышаться: с +3 градусов 31 октября до +6 в субботу 5 ноября. Самая холодная ночь ожидается с понедельника на вторник — около -4 градусов, самая теплая — с субботы на воскресенье: -2 градуса.