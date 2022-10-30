В Новосибирск приехали 65 школьников из Донецка — где они будут учиться
На учебу в прибыли 17 девочек и 48 мальчиков
Утром 30 октября в Новосибирск прибыли 65 кадет из Донецка. Перевод 17 девочек и 48 мальчиков организовали члены новосибирского правительства в рамках сотрудничества региона с ДНР и ЛНР.
Кадеты разных возрастов раньше учились в школе
— Ребята приехали в дни школьных каникул, и поэтому у них будет время в спокойной обстановке отдохнуть, познакомиться с Новосибирской областью, для них будут организованы экскурсии по городу. А затем вместе со всеми воспитанниками Сибирского кадетского корпуса они приступят к учебе, — заявил министр образования Сергей Федорук, встретивший учеников.
Сибирский кадетский корпус был основан в Новосибирске в 1992 году. Обучение кадет ведётся по расширенным образовательным программам, включающим физическую, военную подготовку, военно-исторические дисциплины, тематические кружки и секции.
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