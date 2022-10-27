Прокуратура хочет купить трехкомнатную квартиру за 9 миллионов рублей в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области объявила аукцион на покупку квартиры в Новосибирске. За нее готовы заплатить 9,3 миллиона рублей.



По данным сайта госзакупок, специалисты ведомства ищут квартиру площадью не менее 76 квадратных метров, из которых жилая — не менее 50 кв. м . В ней должно быть не меньше трех комнат, балкон или лоджия на 3 кв. м с остеклением.

