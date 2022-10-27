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Прокуратура хочет купить трехкомнатную квартиру за 9 миллионов рублей в Новосибирске

Общая площадь жилья должна составить не менее 76 квадратных метров

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Квартиру планируется купить в Октябрьском или Центральном районе Новосибирска

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Прокуратура Новосибирской области объявила аукцион на покупку квартиры в Новосибирске. За нее готовы заплатить 9,3 миллиона рублей.

По данным сайта госзакупок, специалисты ведомства ищут квартиру площадью не менее 76 квадратных метров, из которых жилая — не менее 50 кв. м. В ней должно быть не меньше трех комнат, балкон или лоджия на 3 кв. м с остеклением.

Недвижимость планируется приобрести в Октябрьском или Центральном районе Новосибирска, год ввода в эксплуатацию дома — не ранее 2020 года. В шаговой доступности от жилья должны находиться детский сад, школа и остановка общественного транспорта. Расстояние до них составит не более одного километра.

Начальная цена закупки составляет 9,3 миллиона рублей.

— Жилое помещение не должно находиться в цокольных, подвальных и полуподвальных, технических этажах жилых домов и не должно относиться к категориям ветхого и аварийного жилого фонда, подлежащего сносу, реконструкции и капитальному ремонту, — указано в документах.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 3 ноября, подвести итоги закупки планируется 8 ноября. Передать квартиру ведомству необходимо не позднее десяти дней с момента заключения контракта.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу прокуратуры региона с просьбой прокомментировать закупку. На момент публикации ответ от ведомства не получен.

В ноябре прошлого года Управление Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу объявило аукцион на покупку квартиры в Новосибирске за 7,7 миллиона рублей. Жилье планировалось приобрести в Центральном, Октябрьском, Железнодорожном или Дзержинском районах города.

ЗакупкаКвартираПрокуратура Новосибирской области
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