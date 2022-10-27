Прокуратура хочет купить трехкомнатную квартиру за
9 миллионов рублей в Новосибирске
Общая площадь жилья должна составить не менее 76 квадратных метров
Прокуратура Новосибирской области объявила аукцион на покупку квартиры в Новосибирске. За нее готовы заплатить 9,3 миллиона рублей.
По данным сайта госзакупок, специалисты ведомства ищут квартиру площадью не менее 76 квадратных метров, из которых жилая — не менее
Недвижимость планируется приобрести в Октябрьском или Центральном районе Новосибирска, год ввода в эксплуатацию дома — не ранее 2020 года. В шаговой доступности от жилья должны находиться детский сад, школа и остановка общественного транспорта. Расстояние до них составит не более одного километра.
Начальная цена закупки составляет 9,3 миллиона рублей.
— Жилое помещение не должно находиться в цокольных, подвальных и полуподвальных, технических этажах жилых домов и не должно относиться к категориям ветхого и аварийного жилого фонда, подлежащего сносу, реконструкции и капитальному ремонту, — указано в документах.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 3 ноября, подвести итоги закупки планируется 8 ноября. Передать квартиру ведомству необходимо не позднее десяти дней с момента заключения контракта.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу прокуратуры региона с просьбой прокомментировать закупку. На момент публикации ответ от ведомства не получен.
В ноябре прошлого года Управление Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу объявило аукцион на покупку квартиры в Новосибирске за 7,7 миллиона рублей. Жилье планировалось приобрести в Центральном, Октябрьском, Железнодорожном или Дзержинском районах города.