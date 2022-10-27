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Спецоперация на Украине

Сибирячка хотела получить алименты, но отца ребенка мобилизовали — суд подождет его со спецоперации

Женщина также пыталась установить отцовство на своего сожителя, но он признавать факт отказался

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Пока дело готовили к разбирательству, из военного комиссариата сообщили, что ответчик мобилизован

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Суд приостановил рассмотрение гражданского иска женщины к мобилизованному в Кемеровской области — она хотела признать его отцом ребенка и получить алименты.

— В иске женщина указывала, что более 10 лет без регистрации брака проживала с ответчиком, который является отцом их совместного ребенка. При этом ответчик отказался подать в орган ЗАГС заявление о регистрации отцовства и не оказывает материальную помощь на содержание ребенка. Просит суд установить, что ответчик — отец их совместного ребенка, и взыскать алименты на его содержание, — сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда.

Пока дело готовили к разбирательству, из военного комиссариата сообщили, что ответчик незадолго до поступления заявления в суд был мобилизован. В итоге рассмотрение дела приостановили по части 4 статьи 215 ГПК РФ.

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— Суд обязан приостановить производство по делу в случае участия ответчика в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в условиях военных конфликтов, — подчеркнули в суде. — Со дня объявления мобилизации в Кемеровской области по этим основаниям были приостановлены не менее шести дел.

В конце прошлой недели в Новосибирской области было подписано новое постановление по мобилизованным — оно касалось предпринимателей.

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