Сибирячка хотела получить алименты, но отца ребенка мобилизовали — суд подождет его со спецоперации
Женщина также пыталась установить отцовство на своего сожителя, но он признавать факт отказался
Суд приостановил рассмотрение гражданского иска женщины к мобилизованному в Кемеровской области — она хотела признать его отцом ребенка и получить алименты.
— В иске женщина указывала, что более 10 лет без регистрации брака проживала с ответчиком, который является отцом их совместного ребенка. При этом ответчик отказался подать в орган ЗАГС заявление о регистрации отцовства и не оказывает материальную помощь на содержание ребенка. Просит суд установить, что ответчик — отец их совместного ребенка, и взыскать алименты на его содержание, — сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда.
Пока дело готовили к разбирательству, из военного комиссариата сообщили, что ответчик незадолго до поступления заявления в суд был мобилизован. В итоге рассмотрение дела приостановили по части 4 статьи 215 ГПК РФ.
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— Суд обязан приостановить производство по делу в случае участия ответчика в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в условиях военных конфликтов, — подчеркнули в суде. — Со дня объявления мобилизации в Кемеровской области по этим основаниям были приостановлены не менее шести дел.
В конце прошлой недели в Новосибирской области было подписано новое постановление по мобилизованным — оно касалось предпринимателей.