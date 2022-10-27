Сибирячка хотела получить алименты, но отца ребенка мобилизовали — суд подождет его со спецоперации

Суд приостановил рассмотрение гражданского иска женщины к мобилизованному в Кемеровской области — она хотела признать его отцом ребенка и получить алименты.



— В иске женщина указывала, что более 10 лет без регистрации брака проживала с ответчиком, который является отцом их совместного ребенка. При этом ответчик отказался подать в орган ЗАГС заявление о регистрации отцовства и не оказывает материальную помощь на содержание ребенка. Просит суд установить, что ответчик — отец их совместного ребенка, и взыскать алименты на его содержание, — сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда.

