«Вцепился в дерево»: спасателям пришлось снимать с березы парня, пытавшегося спасти кота
Животное также сняли с дерева
В Новосибирске спасателям пришлось снимать с березы
— Поступила информация, что на березе, обхватив ствол двумя руками, висит мужчина. Прибыв в парк, спасатели обнаружили молодого человека, который вцепился в дерево на высоте около 3 метров, — отметили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте».
С помощью лестницы мужчине помогли спуститься.
— Как выяснилось, полез он на березу с благородной миссией — снять кошку, которая находилась еще метра на три выше того места, куда он сумел забраться. Спасатели также сняли с дерева и кошку, во избежание повторения спасательной операции, — добавили в МАСС.
В середине сентября спасатели МАСС в Новосибирске помогли