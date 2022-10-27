«Вцепился в дерево»: спасателям пришлось снимать с березы парня, пытавшегося спасти кота

В Новосибирске спасателям пришлось снимать с березы 20-летнего парня, который полез на дерево, чтобы спасти кошку в парке Дзержинского. Инцидент произошел 26 октября около 18:00.

— Поступила информация, что на березе, обхватив ствол двумя руками, висит мужчина. Прибыв в парк, спасатели обнаружили молодого человека, который вцепился в дерево на высоте около 3 метров, — отметили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте».