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«Вцепился в дерево»: спасателям пришлось снимать с березы парня, пытавшегося спасти кота

Животное также сняли с дерева

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Мужчина залез на дерево с благородной целью

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В Новосибирске спасателям пришлось снимать с березы 20-летнего парня, который полез на дерево, чтобы спасти кошку в парке Дзержинского. Инцидент произошел 26 октября около 18:00.

— Поступила информация, что на березе, обхватив ствол двумя руками, висит мужчина. Прибыв в парк, спасатели обнаружили молодого человека, который вцепился в дерево на высоте около 3 метров, — отметили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте».

Мужчина искренне пытался помочь кошке

Мужчина искренне пытался помочь кошке

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С помощью лестницы мужчине помогли спуститься.

— Как выяснилось, полез он на березу с благородной миссией — снять кошку, которая находилась еще метра на три выше того места, куда он сумел забраться. Спасатели также сняли с дерева и кошку, во избежание повторения спасательной операции, — добавили в МАСС.

В середине сентября спасатели МАСС в Новосибирске помогли 7-летнему мальчику, застрявшему ногой в дереве рядом со входом в цирк на улице Челюскинцев.

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