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«Страшно, когда видишь на кресте перевернутую фотографию»: новосибирец снял фильм о смотрителе кладбища

Герой ролика рассказал о том, кого можно встретить ночью на погосте и как покойник может обидеться на живых

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Константин Кутаков работает в сфере с 2007 года

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Новосибирский журналист Дмитрий Кабанов снял фильм о смотрителе кладбища. Философскую историю о жизни и смерти среди могил опубликовал канал «Люди как люди». Теперь новосибирец планирует рассказать целый цикл историй о людях, для которых смерть — работа.

— Все мы боимся умереть, на кладбище никто не спешит. А мой герой Константин туда пошел работать, — рассказал журналист. — Он как герой очень интересен: перфекционист, обладает большими знаниями и считает свою работу не работой, а миссией. Я спросил его, как он относится к своей смерти, и Константин ответил: смерти не боится, но и в ближайшее время умирать ему не хотелось бы.

Константин Кутаков работает на Каменском кладбище. В ритуальную сферу он пришел в 2007 году, после того как похоронил бабушку, и уверен, что случайным людям здесь не место: каждый день приходится сталкиваться с горем людей, потерявших своих близких.

После съемок Дмитрий Кабанов уверен: каждый работник кладбища — философ и немного психолог. И вряд ли верит в мистику — хотя и регулярно сталкивается с теми, кто думает иначе.

— Сектанты просто так не ходят, — рассказывал журналисту Константин Кутаков. — Они обычно появляются ночью. <...> Бывает, что приходишь с утра, а на каком-то участке кладбища — воск расплавленный, конфеты, печенье. Это ведьмы творят свои злые дела. <...> Бывает страшно, когда на кресте видишь перевернутую фотографию. Это черная магия, ее люди иногда творят.

Кутаков рассказал журналисту о своем отношении к смерти и как иногда говорит с мертвыми: по его словам, если покойного давно не навещали, он может обидеться, и тогда его могилу будет непросто найти.

Ранее журналисты прогулялись по парку «Березовая роща» и раскрыли тайну его прошлого: когда-то на месте прогулочных аллей и детских аттракционов теснились надгробия младенцев.

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