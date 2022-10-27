«Страшно, когда видишь на кресте перевернутую фотографию»: новосибирец снял фильм о смотрителе кладбища

Новосибирский журналист Дмитрий Кабанов снял фильм о смотрителе кладбища. Философскую историю о жизни и смерти среди могил опубликовал канал «Люди как люди». Теперь новосибирец планирует рассказать целый цикл историй о людях, для которых смерть — работа.



— Все мы боимся умереть, на кладбище никто не спешит. А мой герой Константин туда пошел работать, — рассказал журналист. — Он как герой очень интересен: перфекционист, обладает большими знаниями и считает свою работу не работой, а миссией. Я спросил его, как он относится к своей смерти, и Константин ответил: смерти не боится, но и в ближайшее время умирать ему не хотелось бы.