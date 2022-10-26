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Может менять ход времени: сибирячка снялась в образе славянской богини зимы и смерти — эффектные фото

Для съемки сшили специальный костюм

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Мара — славянская богиня зимы и смерти, могла управлять временем

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Новосибирский фотограф Ольга Бурмистрова сняла модель в образе славянской богини зимы и смерти Мары, или Морены. Сказочную фотосессию провели за городом, а для съемок сшили специальный костюм.

— Зима близко! Мара обладала способностью изменять ход времени. Причем не только в одном мире, но и глобально. С ее именем созвучны многие страшные слова, такие как — мор, мрак, морок, — перечислила фотограф Ольга Бурмистрова. — Мы захотели сделать что-то славянское, готическое и выбрали этот образ.

В съемке использовали и реквизит: клубок и серп.

— Погода во время фотосессии была солнечной, что нам, конечно, мешало. Также пришлось ждать несколько часов, чтобы сделать снимок с закатом, — отметила фотограф.

Костюм был детально продуман

Костюм был детально продуман

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Участникам фотосессии пришлось ждать вечера, чтобы сделать кадры с закатом

Участникам фотосессии пришлось ждать вечера, чтобы сделать кадры с закатом

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Костюм сшила Ирина Семенова

Костюм сшила Ирина Семенова

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Ели создали особую атмосферу

Ели создали особую атмосферу

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Ранее модный шотландский журнал Glamville Magazine опубликовал снимки Ольги Бурмистровой. Изданию понравилась съемка моделей с чертополохом.

ЗимаФотоФотосессия
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