Может менять ход времени: сибирячка снялась в образе славянской богини зимы и смерти — эффектные фото
Для съемки сшили специальный костюм
Новосибирский фотограф Ольга Бурмистрова сняла модель в образе славянской богини зимы и смерти Мары, или Морены. Сказочную фотосессию провели за городом, а для съемок сшили специальный костюм.
— Зима близко! Мара обладала способностью изменять ход времени. Причем не только в одном мире, но и глобально. С ее именем созвучны многие страшные слова, такие как — мор, мрак, морок, — перечислила фотограф Ольга Бурмистрова. — Мы захотели сделать что-то славянское, готическое и выбрали этот образ.
В съемке использовали и реквизит: клубок и серп.
— Погода во время фотосессии была солнечной, что нам, конечно, мешало. Также пришлось ждать несколько часов, чтобы сделать снимок с закатом, — отметила фотограф.
Ранее модный шотландский журнал Glamville Magazine опубликовал снимки Ольги Бурмистровой. Изданию понравилась съемка моделей с чертополохом.