На перекрёстке улицы Ленина и Комсомольского проспекта ввели ограничения для автомобилистов
На участке проезжей части просело дорожное полотно
В Новосибирске ввели временные ограничения для движения транспорта на пересечении улицы Ленина и Комсомольского проспекта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии города.
В частности, на сегодняшний день для автомобилистов полностью закрыт проезд по Комсомольскому проспекту. Кроме того, проезжая часть улицы Ленина на перекрестке будет сужена для движения на 6 метров.
— Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» устранения просадки дорожного полотна, — говорится в сообщении.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК) поставляет тепло с 2018 года, ее учредитель — ООО «Сибирская генерирующая компания». Конечный владелец — АО «Сибирская угольная энергетическая компания». Согласно «Контур.Фокусу», выручка компании за 2020 год составила 2,7 миллиарда рублей, более поздних данных нет.
При проезде перекрестка водителей просят быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и информационными щитами. Ограничения будут действовать до 25 октября.
Ранее редакция НГС рассказывала, что «НТСК» стала участником скандала, в результате которого жители Плющихинского жилмассива на сутки остались без тепла и горячей воды.