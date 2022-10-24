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На перекрёстке улицы Ленина и Комсомольского проспекта ввели ограничения для автомобилистов

На участке проезжей части просело дорожное полотно

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Ограничения продлятся до 25 октября

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В Новосибирске ввели временные ограничения для движения транспорта на пересечении улицы Ленина и Комсомольского проспекта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии города.

В частности, на сегодняшний день для автомобилистов полностью закрыт проезд по Комсомольскому проспекту. Кроме того, проезжая часть улицы Ленина на перекрестке будет сужена для движения на 6 метров.

— Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» устранения просадки дорожного полотна, — говорится в сообщении.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК) поставляет тепло с 2018 года, ее учредитель — ООО «Сибирская генерирующая компания». Конечный владелец — АО «Сибирская угольная энергетическая компания». Согласно «Контур.Фокусу», выручка компании за 2020 год составила 2,7 миллиарда рублей, более поздних данных нет.

При проезде перекрестка водителей просят быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и информационными щитами. Ограничения будут действовать до 25 октября.

Ранее редакция НГС рассказывала, что «НТСК» стала участником скандала, в результате которого жители Плющихинского жилмассива на сутки остались без тепла и горячей воды.

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