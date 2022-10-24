Сколько должен получать мобилизованный новосибирец каждый месяц за участие в СВО — ответ Правительства РФ
Деньги будут выплачиваться вне зависимости от расположения части
Каждый мобилизованный новосибирский военнослужащий должен получать в месяц не менее 195 тысяч рублей вне зависимости от того, где несет службу. Об этом сообщает правительственный сервис Объясняем.рф, который уточняет, что эти правила едины для всех регионов страны.
— Данные выплаты положены военнослужащим, призванным по мобилизации для участия в специальной военной операции. Выплаты составят не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц с момента зачисления в списки личного состава воинской части вне зависимости от места ее нахождения, включая период подготовки и обучения военнослужащего. Президентом РФ подписано соответствующее поручение о соблюдении установленных сроков и размеров выплат военнослужащим, призванным по мобилизации, — говорится в группе во «ВКонтакте» сервиса Объясняем.рф.
Объясняем.рф — официальный интернет-ресурс для информирования о социально-экономической ситуации в России правительства страны. Он был запущен по поручению председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.
Сегодня стало известно, что оперативный штаб при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове создан после введения на территории региона режима базовой готовности.