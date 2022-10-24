В Новосибирске с новым названием открылся магазин с конструкторами LEGO
Ранее продажи останавливали после возникновения проблем с поставками
В Новосибирске в торгово-развлекательном центре «Аура» вновь открылся магазин с конструкторами LEGO под новым названием «Мир кубиков».
Как сообщили в пресс-службе «Ауры», свою работу магазин, ранее называвшийся LEGO, возобновил 21 октября.
— В магазине представлен широкий ассортимент конструкторов бренда LEGO и аксессуаров к ним. Гости могут приобрести игровые наборы, коллекционные модели, системы хранения кубиков, а также товары для школы, дома и праздников. Помимо продукции LEGO в магазине представлены товары других брендов. Ассортимент регулярно обновляется, — отметили в пресс-службе.
Судя по информации 2ГИС, в Новосибирске в ближайшее время откроются еще два магазина «Мир кубиков» — в МЕГЕ и «Сан-Сити».
Управляющая СТЦ «МЕГА» Светлана Лансфорд подтвердила журналисту НГС эту информацию, но точная дата открытия пока неизвестна. В «Сан-Сити» к моменту публикации дозвониться не удалось.
О том, что датский производитель конструкторов LEGO приостановил поставки в Россию, мы писали в начале июня 2022 года. Дистрибьютор конструкторов LEGO в России — компания «Мир кубиков», входящая в Inventive Retail Group — разослал клиентам письмо, в котором была выражена надежда, что приостановка работы, связанная с санкционным давлением, — это временная мера.
Ранее мы рассказывали о школьнике из Нерюнгри, который во время летних каникул продавал в Новосибирске лимонад, чтобы накопить на дорогой набор LEGO.