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В Новосибирске с новым названием открылся магазин с конструкторами LEGO

Ранее продажи останавливали после возникновения проблем с поставками

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Магазин расположен на 3-м этаже «Ауры» и работает в штатном режиме

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В Новосибирске в торгово-развлекательном центре «Аура» вновь открылся магазин с конструкторами LEGO под новым названием «Мир кубиков».

Как сообщили в пресс-службе «Ауры», свою работу магазин, ранее называвшийся LEGO, возобновил 21 октября.

— В магазине представлен широкий ассортимент конструкторов бренда LEGO и аксессуаров к ним. Гости могут приобрести игровые наборы, коллекционные модели, системы хранения кубиков, а также товары для школы, дома и праздников. Помимо продукции LEGO в магазине представлены товары других брендов. Ассортимент регулярно обновляется, — отметили в пресс-службе.

Судя по информации 2ГИС, в Новосибирске в ближайшее время откроются еще два магазина «Мир кубиков» — в МЕГЕ и «Сан-Сити».

Управляющая СТЦ «МЕГА» Светлана Лансфорд подтвердила журналисту НГС эту информацию, но точная дата открытия пока неизвестна. В «Сан-Сити» к моменту публикации дозвониться не удалось.

На сайте магазина «Мир кубиков» и в справочнике 2ГИС пока нет информации о датах открытия этих филиалов

На сайте магазина «Мир кубиков» и в справочнике 2ГИС пока нет информации о датах открытия этих филиалов

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О том, что датский производитель конструкторов LEGO приостановил поставки в Россию, мы писали в начале июня 2022 года. Дистрибьютор конструкторов LEGO в России — компания «Мир кубиков», входящая в Inventive Retail Group — разослал клиентам письмо, в котором была выражена надежда, что приостановка работы, связанная с санкционным давлением, — это временная мера.

Ранее мы рассказывали о школьнике из Нерюнгри, который во время летних каникул продавал в Новосибирске лимонад, чтобы накопить на дорогой набор LEGO.

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