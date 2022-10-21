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Спецоперация на Украине

Ветеран Чечни погиб в зоне СВО — его похоронили в Новосибирске

Виталию Воропаеву было 44 года

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В Новосибирске с погибшим бойцом уже простились

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Новосибирская областная организация «Российский союз ветеранов Афганистана» (РСВА) сообщила о гибели 44-летнего Виталия Воропаева в ходе спецоперации — участника и ветерана чеченской кампании.

— Ему было всего 44 года. Вдовой осталась жена, осиротел и единственный сын, — говорится на сайте организации.

Прощание прошло 12 октября. Как сообщили в организации, свою военную карьеру Виталий Борисович начинал с санинструктора, затем стал стрелком, сержантом.

— Уже похоронили его. Достойный сын Отечества, очень светлый человек, — подтвердил корреспонденту НГС печальную новость депутат Совета депутатов Новосибирска Евгений Яковенко. — У него остались жена и сын.

НГС обратился с официальным запросом в ЦВО.

Сегодня стало известно, что Герою России Балдану Цыдыпову из Забайкальского края установят второй по счету бюст — в Новосибирском высшем военном командном училище, где он проходил обучение.

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