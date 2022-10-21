Ветеран Чечни погиб в зоне СВО — его похоронили в Новосибирске
Виталию Воропаеву было 44 года
Новосибирская областная организация «Российский союз ветеранов Афганистана» (РСВА) сообщила о гибели
— Ему было всего 44 года. Вдовой осталась жена, осиротел и единственный сын, — говорится на сайте организации.
Прощание прошло 12 октября. Как сообщили в организации, свою военную карьеру Виталий Борисович начинал с санинструктора, затем стал стрелком, сержантом.
— Уже похоронили его. Достойный сын Отечества, очень светлый человек, — подтвердил корреспонденту НГС печальную новость депутат Совета депутатов Новосибирска Евгений Яковенко. — У него остались жена и сын.
НГС обратился с официальным запросом в ЦВО.
Сегодня стало известно, что Герою России Балдану Цыдыпову из Забайкальского края установят второй по счету бюст — в Новосибирском высшем военном командном училище, где он проходил обучение.