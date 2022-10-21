В Новосибирске отремонтируют убежища для защиты от оружия массового поражения
Они находятся в Калининском районе города
В Новосибирске объявили аукционы на ремонт защитных сооружений гражданской обороны. В сумме за работы на объектах, которые призваны защитить население, в том числе от оружия массового поражения, готовы заплатить 2,3 миллиона рублей.
По информации на сайте госзакупок, заказчиком выступает Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. Ремонт планируют выполнить на улицах Учительской, 40, Богдана Хмельницкого, 33 и Александра Невского, 8. Площадь помещений составляет 96, 174, 108 и 107 квадратных метров.
Защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО) — это сооружения, предназначенные для защиты населения от поражающих факторов современных средств поражения (боеприпасов оружия массового поражения, обычных средств поражения), а также от вторичных факторов, возникающих при разрушении (повреждении потенциально опасных объектов). Об этом сообщается на сайте МЧС России.
В сооружениях проведут общестроительные работы, монтаж систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, проверят работу инженерных систем.
Подрядчик должен выполнить все работы в течение одного месяца с момента заключения договора.
Ранее НГС изучил данные о том, какая наполняемость у бомбоубежищ в Новосибирске. Показываем в одной картинке, сколько человек смогут в них укрыться.