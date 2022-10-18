«Возобновлено бронирование»: Минсельхоз НСО — о том, как частичная мобилизация сказалась на сборе урожая
Министр уверяет, что серьезных проблем у сельхозпредприятий нет
Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко заявил, что частичная мобилизация не повлияла на сбор урожая в регионе — процент сельхозработников был невысокий. Количество мобилизованных из агропромышленного сектора министр не назвал, так как у него «нет на это полномочий».
Приводим слова министра о частичной мобилизации с пресс-конференции в ТАСС:
— Процент крайне несущественный от доли этих работников. Безусловно, это не привело к остановке деятельности ни одного из сельхозпредприятий и также не привело к сокращению объемов производства сельскохозяйственной продукции и продукции пищевых и перерабатывающих производств. Меры тем не менее предпринимаются.
В настоящее время возобновлено бронирование. В первую очередь мы, конечно, уделяем особое внимание бронированию работников предприятий имеющих мобилизационное задание. Работа эта в настоящее время возобновлена, консультационная поддержка наших сельхозпроизводителей в данной работе оказывается, предоставляется.
И то, что мы прошли в пандемийный период, — формирование кадрового резерва. Думаем, что это будет не лишнее, хотя это небольшая такая перестраховка. Работаем с центрами занятости населения, с Министерством труда и соцзащиты очень плотно, — сообщил министр.
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