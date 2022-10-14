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Новосибирские фонтаны начали закрывать к зиме

Фонтан в Первомайском сквере уже огородили деревянными конструкциями

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В этом году зимой на фонтанах будет праздничное освещение

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Сегодня, 14 октября, фонтан в Первомайском сквере начали закрывать деревянными конструкциями. Это делают для подготовки к зиме.

— Первомайский сквер традиционного закрывает на зиму фонтаны деревянными конструкциями. Они защищают фонтан от повреждений в зимнее время года. Это стандартная ситуация, — рассказал директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко.

В этом году на деревянных каркасах установят гирлянды, они начнут работать в декабре. Фонтаны возобновят работу 9 мая.

В прошлом месяце мы рассказывали, в каком порядке будут отключать фонтаны в городе.

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