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В Новосибирске пенсионеров поймали на краже хлеба и консервов — одного из них передали полиции

Под прицел охранников попали три пожилые женщины и 70-летний мужчина

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Пожилых людей ловили в основном на краже базовых продуктов. Одна из задержанных попыталась вынести баночку икры

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В Новосибирске сотрудники агентства безопасности «Гвардия» за сутки задержали четырех пенсионеров, попытавшихся украсть продукты в супермаркетах. Как отмечает пресс-служба агентства, одной из женщин 73 года, мужчине — 70 лет, возраст двух других пенсионерок, пойманных на попытке вынести продукты, не называется.

— В супермаркете Заельцовского района была задержана 73-летняя женщина, пытавшаяся похитить рыбные консервы и колбасу на общую сумму 585 рублей. Спрятав продукты в хозяйственную сумку, она направилась к выходу из магазина, но была остановлена охранником. Надо отметить, что деньги у бабушки при себе имелись — по требованию администрации супермаркета она оплатила стоимость товаров, после чего была отпущена. Еще одна бабуля была задержана в магазине Центрального района, когда рассовывала по карманам продающиеся на разновес шоколадные конфеты, — сообщили в «Гвардии».

В агентстве добавили, что задержанную в центре пенсионерку ранее уже ловили на кражах, но она ссылалась на «старческую забывчивость». Ей пришлось оплатить продукты.

— В Октябрьском районе бойцы ГБР задержали еще одну пожилую женщину, попытавшуюся украсть кусок мяса и баночку икры. Ранее в кражах задержанная замечена не была, поэтому после оплаты суммы товара ее отпустили. А вот семидесятилетний мужчина, пойманный вчера в Железнодорожном районе на краже растворимого кофе и хлеба, в поле зрения охранников попадает уже не первый раз. По данным супермаркета, сумма причиненного его кражами ущерба составила более шести тысяч рублей, — отметили в пресс-службе.

Мужчину передали сотрудникам полиции.

Как правило, пенсионеры нечасто появляются в оперативных сводках, когда речь заходит о мелких правонарушениях вроде краж. Но в последние несколько месяцев пожилых людей всё чаще стали ловить на кражах продуктов. Почему это происходит и что такая тенденция говорит о нас с вами, НГС рассказывал в этом большом тексте.

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