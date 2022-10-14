В Новосибирске пенсионеров поймали на краже хлеба и
консервов — одного из них передали полиции
Под прицел охранников попали три пожилые женщины и
В Новосибирске сотрудники агентства безопасности «Гвардия» за сутки задержали четырех пенсионеров, попытавшихся украсть продукты в супермаркетах. Как отмечает пресс-служба агентства, одной из женщин
— В супермаркете Заельцовского района была задержана
В агентстве добавили, что задержанную в центре пенсионерку ранее уже ловили на кражах, но она ссылалась на «старческую забывчивость». Ей пришлось оплатить продукты.
— В Октябрьском районе бойцы ГБР задержали еще одну пожилую женщину, попытавшуюся украсть кусок мяса и баночку икры. Ранее в кражах задержанная замечена не была, поэтому после оплаты суммы товара ее отпустили. А вот семидесятилетний мужчина, пойманный вчера в Железнодорожном районе на краже растворимого кофе и хлеба, в поле зрения охранников попадает уже не первый раз. По данным супермаркета, сумма причиненного его кражами ущерба составила более шести тысяч рублей, — отметили в пресс-службе.
Мужчину передали сотрудникам полиции.
Как правило, пенсионеры нечасто появляются в оперативных сводках, когда речь заходит о мелких правонарушениях вроде краж. Но в последние несколько месяцев пожилых людей всё чаще стали ловить на кражах продуктов. Почему это происходит и что такая тенденция говорит о нас с вами, НГС рассказывал в этом большом тексте.