В Новосибирске пенсионеров поймали на краже хлеба и консервов — одного из них передали полиции

— В супермаркете Заельцовского района была задержана 73-летняя женщина, пытавшаяся похитить рыбные консервы и колбасу на общую сумму 585 рублей. Спрятав продукты в хозяйственную сумку, она направилась к выходу из магазина, но была остановлена охранником. Надо отметить, что деньги у бабушки при себе имелись — по требованию администрации супермаркета она оплатила стоимость товаров, после чего была отпущена. Еще одна бабуля была задержана в магазине Центрального района, когда рассовывала по карманам продающиеся на разновес шоколадные конфеты, — сообщили в «Гвардии».

