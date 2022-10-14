Новосибирцы стали чаще покупать йод — от чего он помогает
По сравнению с прошлым годом спрос вырос на 15%
В Новосибирске в муниципальных аптеках города выросли продажи йода и калия йодида.
Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, в первой декаде октября по сравнению с первыми неделями сентября спрос вырос на 25%. При этом по сравнению с октябрем 2021 года спрос вырос на 15%.
— С учетом текущего спроса товарный запас лекарственных препаратов йода в аптеках МП «НАС» составляет 39 дней, лекарственных препаратов калия йодида — 138 дней, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что лекарственные препараты йода и калия йодида в достаточном количестве есть у поставщиков.
5-процентный спиртовой раствор йода используется для дезинфекции кожи вокруг повреждения, но не для приема внутрь при дефиците йода. Кроме того, при большом количестве внутримышечных инъекций на их месте пациенту делается йодная сетка. Это нужно для того, чтобы быстро рассасывались шишки, образовавшиеся в местах инъекций. Отсутствие или недостаток йода в рационе приводит к различным заболеваниям (эндемический зоб, кретинизм, гипотиреоз). Для профилактики йододефицита, в частности, к поваренной соли, которую продают в магазинах, добавляют йодид калия, йодид натрия или йодат калия (по данным «Википедии»).
Как выбрать правильную соль для профилактики дефицита йода, ранее рассказывал один из эндокринологов — его совет читайте тут.