Новосибирцы стали чаще покупать йод — от чего он помогает

В Новосибирске в муниципальных аптеках города выросли продажи йода и калия йодида.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, в первой декаде октября по сравнению с первыми неделями сентября спрос вырос на 25%. При этом по сравнению с октябрем 2021 года спрос вырос на 15%.

— С учетом текущего спроса товарный запас лекарственных препаратов йода в аптеках МП «НАС» составляет 39 дней, лекарственных препаратов калия йодида — 138 дней, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.