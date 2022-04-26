Всего одна надпись: эндокринолог рассказал, как выбрать правильную соль

В какой-то момент стало принято считать, что соль, на пачке которой написано «йодированная» — безусловно, полезная. Но есть еще одна надпись на упаковке, которая скажет о пользе соли куда больше. И ее производители обычно не пишут крупными буквами. Что это за надпись и действительно ли нам так необходима в рационе йодированная соль, рассказывает врач-эндокринолог Арсений Русанов.



По словам врача, в человеческом организме йод сам собой не синтезируется, его запасы должны постоянно поступать извне — с продуктами и водой. Недостаточное потребление йода с пищей может привести к целому спектру йододефицитных заболеваний: диффузный нетоксический зоб, узловой коллоидный нетоксический зоб, тиреотоксическая аденома щитовидной железы, гипотиреоз.