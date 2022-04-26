Всего одна надпись: эндокринолог рассказал, как выбрать правильную соль
И сколько в день ее надо съедать, чтобы не было дефицита йода
В какой-то момент стало принято считать, что соль, на пачке которой написано «йодированная» — безусловно, полезная. Но есть еще одна надпись на упаковке, которая скажет о пользе соли куда больше. И ее производители обычно не пишут крупными буквами. Что это за надпись и действительно ли нам так необходима в рационе йодированная соль, рассказывает врач-эндокринолог Арсений Русанов.
По словам врача, в человеческом организме йод сам собой не синтезируется, его запасы должны постоянно поступать извне — с продуктами и водой. Недостаточное потребление йода с пищей может привести к целому спектру йододефицитных заболеваний: диффузный нетоксический зоб, узловой коллоидный нетоксический зоб, тиреотоксическая аденома щитовидной железы, гипотиреоз.
— Заболевания щитовидной железы могут встречаться абсолютно в любом возрасте, в том числе у детей, — говорит Арсений Русанов. — Щитовидная железа будущего ребенка начинает развиваться на
Арсений Русанов — врач-эндокринолог «Инвитро — Приволжье», член Российской ассоциации эндокринологов.
Врач говорит, что для профилактики йододефицитных заболеваний необходимо съедать необходимое количество йода каждый день, а найти его можно в обычной йодированной соли. Взрослому человеку необходимо 150 мкг йода в сутки. Такое количество йода содержится в пяти граммах йодированной соли — это чайная ложка без горки.
— Стоит отметить, что при покупке йодированной соли стоит обращать внимание на маркировку продукта
В то же время от употребления соли лучше воздержаться людям с гипертонией или с предрасположенностью к артериальной гипертонии, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, больным с почечной патологией, людям, страдающим ожирением.
СЮЖЕТ
— Но не у всех людей при регулярном повышенном потреблении соли возникает гипертония, всё дело в индивидуальной повышенной чувствительности, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — В идеале человеку желательно пройти генетическое тестирование, чтобы узнать, есть ли склонность к повышению артериального давления при употреблении соли. Таким людям показано употребление от 3 до 5 граммов соли. Надо помнить о скрытой соли в продуктах промышленного производства.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
Кому еще противопоказана соль и можно ли ее съесть столько, чтобы отдать концы — рассказываем в нашем материале «6 фактов, которые изменят ваше отношение к соли».