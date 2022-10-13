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Вспыхнет «красный месяц»: в конце октября новосибирцы станут свидетелями частичного солнечного затмения

Рассказываем, когда и как можно наблюдать за явлением

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Затмение начнется незадолго до заката

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25 октября в небе над Новосибирском пройдет частичное солнечное затмение. Солнце на небе будет выглядеть, как красный месяц.

Общая продолжительность затмения составит 4 часа и 4 минуты, но в Новосибирской области за ним можно будет наблюдать около часа начиная с 17:08.

— На закате Солнце, перекрытое диском Луны почти на 70%, превратится в «красный месяц», который плавно уйдет за горизонт. Такое явление увидишь не при каждом затмении, — рассказал НГС специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

В некоторых частях города, например, на Бердском заливе, будет видно, как «красный месяц» уходит под воду. Также есть вероятность того, что рядом с солнечным диском «вспыхнет» Венера перед самым закатом.

За этим затмением можно будет наблюдать невооруженным глазом. Однако для съемки или наблюдения в оптические приборы нужно использовать сертифицированные средства защиты.

Площадку для наблюдения организуют на территории Большого новосибирского планетария.

В прошлый раз солнечное затмение в Новосибирске наблюдали в июне 2021 года. Мы собрали 19 кадров этого явления.

АстрономияПланетарийСолнечное затмение
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