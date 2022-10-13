Вспыхнет «красный месяц»: в конце октября новосибирцы станут свидетелями частичного солнечного затмения

25 октября в небе над Новосибирском пройдет частичное солнечное затмение. Солнце на небе будет выглядеть, как красный месяц.



Общая продолжительность затмения составит 4 часа и 4 минуты, но в Новосибирской области за ним можно будет наблюдать около часа начиная с 17:08.



— На закате Солнце, перекрытое диском Луны почти на 70%, превратится в «красный месяц», который плавно уйдет за горизонт. Такое явление увидишь не при каждом затмении, — рассказал НГС специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

