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Бывшая супруга через суд взыскала с отца 65 тысяч рублей на обучение 12-летней дочери в Новосибирской области

Должник полтора года не платил дополнительную сумму на обучение ребенка

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Отец полтора года не платил дополнительную сумму

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В Маслянинском районе Новосибирской области мужчина выплатил 65 тысяч на лекарства и обучение 12-летней дочери после обращения бывшей супруги к судебным приставам.

Как рассказали в пресс-службе ФССП России по Новосибирской области, бывшая супруга подала в суд на 38-летнего отца ребенка для получения дополнительных 3 тысяч рублей на оплату репетиторов и лекарств для 12-летней девочки. Должник полтора года не платил дополнительную сумму к алиментам, но основную выплату перечислял регулярно. Спустя полтора года после суда женщина обратилась с исполнительным документом к судебным приставам.

— На приеме у судебных приставов мужчина пояснил, что не в курсе о новых требованиях. Судебный пристав-исполнитель ознакомила гражданина с документом, а также напомнила о наступлении административной и уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда. Должник в тот же день нашел деньги на содержание своего ребенка и перечислил взыскателю, — сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Как добавили в ФССП по Новосибирской области, это первый случай в районном отделении, когда получающий алименты обращается в суд с просьбой о дополнительном денежном содержании совместного несовершеннолетнего ребенка.

В Новосибирской области за сентябрь 652 человека установили отцовство, что на 61,7% больше, чем за прошлый месяц. В августе эта цифра была 403.

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