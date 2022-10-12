Бывшая супруга через суд взыскала с отца 65 тысяч рублей на обучение
12-летней дочери в Новосибирской области
Должник полтора года не платил дополнительную сумму на обучение ребенка
В Маслянинском районе Новосибирской области мужчина выплатил 65 тысяч на лекарства и обучение
Как рассказали в пресс-службе ФССП России по Новосибирской области, бывшая супруга подала в суд на
— На приеме у судебных приставов мужчина пояснил, что не в курсе о новых требованиях. Судебный пристав-исполнитель ознакомила гражданина с документом, а также напомнила о наступлении административной и уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда. Должник в тот же день нашел деньги на содержание своего ребенка и перечислил взыскателю, — сообщили в пресс-службе судебных приставов.
Как добавили в ФССП по Новосибирской области, это первый случай в районном отделении, когда получающий алименты обращается в суд с просьбой о дополнительном денежном содержании совместного несовершеннолетнего ребенка.
В Новосибирской области за сентябрь 652 человека установили отцовство, что на 61,7% больше, чем за прошлый месяц. В августе эта цифра была 403.