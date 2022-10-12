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Тема дняКак мобилизованные пугали горожан
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Названы ЗАГСы, где за последний период резко вырос «свадебный» трафик

Рост в трех самых популярных дворцах бракосочетаний составил почти 20 процентов

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«Свадебный» мобильный трафик в Ленинском ЗАГСе вырос сильнее, чем у остальных, — на 21%

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Мобильный оператор «МегаФон» посчитал «свадебный» трафик в ЗАГСах Новосибирска с начала 2022 года и до октября. Оказалось, что трафик значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

— С помощью Big Data мы изучили обезличенные данные абонентов компании: объем расходуемого интернет-трафика вблизи городских дворцов бракосочетания за период с января по сентябрь 2021–2022 годов. На основе полученной информации выявили рост потребления трафика, а также составили топ самых «качающих» дворцов бракосочетания в Новосибирске, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе мобильного оператора.

Big Data — это обозначение структурированных и неструктурированных данных огромных объемов и значительного многообразия. Информация собирается в центры обработки информации — data-центры

Рост мобильного трафика в трех самых популярных дворцах бракосочетания составил около 20 процентов. В ЗАГСах Центрального округа и Октябрьского района «свадебный» трафик вырос на 17 и 19 процентов соответственно. А лидером стал Ленинский ЗАГС, где этот показатель превысил предыдущий за соответствующий период на 21 процент.

В компании объясняют, что на лидирующих позициях оказались те ЗАГСы, откуда легче добраться на фотосессию в красивые городских локации: парки, скверы, набережные, смотровые площадки.

Мобильная активность в районе ЗАГСов традиционно растет с июня по сентябрь, причем пик выкладывания в Сеть роликов и фотографий с бракосочетаний приходится именно на первый осенний месяц. А вот цифровая активность по дням недели последнее время распределяется более равномерно. Ранее, уточняют в пресс-службе мобильного оператора, «горячими» днями были последние дни недели.

В начале октября НГС рассказал, что в связи с проходящей мобилизацией российские ЗАГСы перешли на усиленный режим работы из-за наплыва желающих пожениться. В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области также рассказали, что жениться мобилизованные граждане теперь могут за один день.

МегаФонБракосочетаниеЗАГСыМобильный трафик
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