Названы ЗАГСы, где за последний период резко вырос «свадебный» трафик

Мобильный оператор «МегаФон» посчитал «свадебный» трафик в ЗАГСах Новосибирска с начала 2022 года и до октября. Оказалось, что трафик значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.



— С помощью Big Data мы изучили обезличенные данные абонентов компании: объем расходуемого интернет-трафика вблизи городских дворцов бракосочетания за период с января по сентябрь 2021–2022 годов. На основе полученной информации выявили рост потребления трафика, а также составили топ самых «качающих» дворцов бракосочетания в Новосибирске, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе мобильного оператора.

