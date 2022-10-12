Названы ЗАГСы, где за последний период резко вырос «свадебный» трафик
Рост в трех самых популярных дворцах бракосочетаний составил почти 20 процентов
Мобильный оператор «МегаФон» посчитал «свадебный» трафик в ЗАГСах Новосибирска с начала 2022 года и до октября. Оказалось, что трафик значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
— С помощью Big Data мы изучили обезличенные данные абонентов компании: объем расходуемого интернет-трафика вблизи городских дворцов бракосочетания за период с января по сентябрь 2021–2022 годов. На основе полученной информации выявили рост потребления трафика, а также составили топ самых «качающих» дворцов бракосочетания в Новосибирске, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе мобильного оператора.
Big Data — это обозначение структурированных и неструктурированных данных огромных объемов и значительного многообразия. Информация собирается в центры обработки информации — data-центры
Рост мобильного трафика в трех самых популярных дворцах бракосочетания составил около 20 процентов. В ЗАГСах Центрального округа и Октябрьского района «свадебный» трафик вырос на 17 и 19 процентов соответственно. А лидером стал Ленинский ЗАГС, где этот показатель превысил предыдущий за соответствующий период на 21 процент.
В компании объясняют, что на лидирующих позициях оказались те ЗАГСы, откуда легче добраться на фотосессию в красивые городских локации: парки, скверы, набережные, смотровые площадки.
Мобильная активность в районе ЗАГСов традиционно растет с июня по сентябрь, причем пик выкладывания в Сеть роликов и фотографий с бракосочетаний приходится именно на первый осенний месяц. А вот цифровая активность по дням недели последнее время распределяется более равномерно. Ранее, уточняют в пресс-службе мобильного оператора, «горячими» днями были последние дни недели.
В начале октября НГС рассказал, что в связи с проходящей мобилизацией российские ЗАГСы перешли на усиленный режим работы из-за наплыва желающих пожениться. В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области также рассказали, что жениться мобилизованные граждане теперь могут за один день.