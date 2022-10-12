По 100 тысяч рублей мобилизованным новосибирцам начнут приходить 13 октября

13 октября мобилизованные жители Новосибирской области начнут получать выплаты в 100 тысяч рублей. Об этом сообщила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева во время пресс-конференции в «Интерфакс-Сибирь».

Министр добавила, что никаких заявлений и обращений для получения выплаты в 100 тысяч рублей подавать не нужно.

