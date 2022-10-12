По 100 тысяч рублей мобилизованным новосибирцам начнут приходить 13 октября
Сколько средств выделено на выплаты для мобилизованных, в Минтруда НСО назвать отказались
13 октября мобилизованные жители Новосибирской области начнут получать выплаты в 100 тысяч рублей. Об этом сообщила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева во время пресс-конференции в «Интерфакс-Сибирь».
Министр добавила, что никаких заявлений и обращений для получения выплаты в 100 тысяч рублей подавать не нужно.
— Данная мера поддержки предоставляется по спискам, которые мы получаем из военного училища, где находятся сейчас мобилизованные. Денежные средства направляются мобилизованным гражданам на их счета, которые они указали. По мере поступления списков мы оперативно будем передавать выплаты на счета мобилизованных, — объяснила Елена Бахарева.
При этом Бахарева отказалась назвать общую сумму, которая заложена в бюджете на эти выплаты.
— Человек получает сумму в 100 тысяч рублей. Все необходимые бюджетные средства для того, чтобы эту выплату произвести, запланированы в полном объеме. Абсолютно достаточной для получения всеми мобилизованными, — объяснила министр.
— Какая общая сумма будет выделена из бюджета? — уточнила корреспондент НГС.
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— Я не могу вам назвать.
— Почему?
— Потому что это будет соотноситься с количеством людей.
Сегодня стало известно, что мэрия Новосибирска вернет семьям мобилизованным деньги, потраченные на покупку формы и лекарств.