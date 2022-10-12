«Лучше не задерживаться»: ухудшение воздуха прогнозируют в Новосибирске
Сейчас, по данным сервиса AirVoice, его качество оценивается в 4 балла из 10
Ухудшение качества воздуха в Новосибирске прогнозирует сервис AirVoice. По состоянию на
«На улицу можно, но лучше там не задерживаться», — расшифровывает свою оценку сервис. При этом, по данным сайта, в течение дня ожидается дальнейшее ухудшение качества воздуха.
В 2 часа ночи сервис оценил чистоту воздуха на «оранжевые» 5 баллов.
При этом, по данным новосибирских синоптиков, никаких особых проблем с воздухом в городе быть не должно.
— Метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения в городе ожидается пониженный, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
В сентябре 2022 года уровень загрязнения воздуха достиг отметки в