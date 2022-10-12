«Лучше не задерживаться»: ухудшение воздуха прогнозируют в Новосибирске

Ухудшение качества воздуха в Новосибирске прогнозирует сервис AirVoice. По состоянию на 7 часов утра 12 октября 2022 года портал оценивает его от 3 баллов (в Центральном районе Новосибирска) до 4 (на левом берегу, в Первомайском и Калининском районах).



«На улицу можно, но лучше там не задерживаться», — расшифровывает свою оценку сервис. При этом, по данным сайта, в течение дня ожидается дальнейшее ухудшение качества воздуха.