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«Лучше не задерживаться»: ухудшение воздуха прогнозируют в Новосибирске

Сейчас, по данным сервиса AirVoice, его качество оценивается в 4 балла из 10

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ds

На левом берегу Оби дышать тяжелее, чем на правом

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Ухудшение качества воздуха в Новосибирске прогнозирует сервис AirVoice. По состоянию на 7 часов утра 12 октября 2022 года портал оценивает его от 3 баллов (в Центральном районе Новосибирска) до 4 (на левом берегу, в Первомайском и Калининском районах).

«На улицу можно, но лучше там не задерживаться», — расшифровывает свою оценку сервис. При этом, по данным сайта, в течение дня ожидается дальнейшее ухудшение качества воздуха.

Сейчас ситуация далеко не критическая, но, по прогнозам сервиса, должна ухудшиться

Сейчас ситуация далеко не критическая, но, по прогнозам сервиса, должна ухудшиться

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В 2 часа ночи сервис оценил чистоту воздуха на «оранжевые» 5 баллов.

При этом, по данным новосибирских синоптиков, никаких особых проблем с воздухом в городе быть не должно.

— Метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения в городе ожидается пониженный, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В сентябре 2022 года уровень загрязнения воздуха достиг отметки в 7 баллов. Синоптики тогда рекомендовали предприятиям сократить количество выбросов.

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