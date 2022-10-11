Движение на участке проезда Энергетиков перекроют из-за строительства четвертого моста
С 21:00 и до 06:00 не будут ходить троллейбусы
В Новосибирске на ночь перекроют движение на участке проезда Энергетиков. Как сообщили в мэрии Новосибирска с 23:00 11 октября и до 05:00 12 октября будет закрыто движение в районе дома Станционная, 8. Ограничение связано с проведением группой ВИС строительства четвертого моста.
— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Также с 21:00 11 октября до 06:00 12 октября будет закрыто движение троллейбусов.
Маршрут
НГС направил запрос в ВИС для уточнения причин перекрытия.
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).
В Новосибирске на участке четвертого моста, который проходит в русловой части, уложили