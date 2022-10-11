Движение на участке проезда Энергетиков перекроют из-за строительства четвертого моста

В Новосибирске на ночь перекроют движение на участке проезда Энергетиков. Как сообщили в мэрии Новосибирска с 23:00 11 октября и до 05:00 12 октября будет закрыто движение в районе дома Станционная, 8. Ограничение связано с проведением группой ВИС строительства четвертого моста.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.