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Движение на участке проезда Энергетиков перекроют из-за строительства четвертого моста

С 21:00 и до 06:00 не будут ходить троллейбусы

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Проезд Энергетиков ведет к площади Труда

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В Новосибирске на ночь перекроют движение на участке проезда Энергетиков. Как сообщили в мэрии Новосибирска с 23:00 11 октября и до 05:00 12 октября будет закрыто движение в районе дома Станционная, 8. Ограничение связано с проведением группой ВИС строительства четвертого моста.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Движения на проезде Энергетиков ограничат возле дома Станционная, 8

Движения на проезде Энергетиков ограничат возле дома Станционная, 8

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Также с 21:00 11 октября до 06:00 12 октября будет закрыто движение троллейбусов.

Маршрут № 4 в прямом и обратном направлениях по схеме: «Затулинский ж/м», ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев, площадь им. Кирова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, площадь Сибиряков-Гвардейцев, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, ул. Титова, площадь им. Станиславского (для разворота и движения в обратном направлении); Троллейбус № 24 будет закрыт.

НГС направил запрос в ВИС для уточнения причин перекрытия.

Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).

В Новосибирске на участке четвертого моста, который проходит в русловой части, уложили 15 000 квадратных метров гидроизоляционного покрытия. Оно обеспечивает целостность дорожного полотна при перепадах температур.

МостПерекрытиеПлощадь
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
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