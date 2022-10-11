Последняя экскурсия. Какими были погибшие на Крымском мосту петербургские гиды
Тела опознали, а официального подтверждения так и нет
В числе погибших от взрыва на Крымском мосту 8 октября было двое петербуржцев. Как стало известно «Фонтанке» от их близких друзей, в одном из легковых автомобилей ехали
Они известны в Петербурге любителям истории — проводили экскурсии и вели на YouTube блог «HedgehogTB» («ЁжикТВ»), в котором рассказывали о доме Романовых. «Мы снимаем полнометражные исторические документальные фильмы и сериалы по истории России и Санкт-Петербурга. Наш девиз: "Скажи нет унылым документалкам"», — говорится в описании. Аудитория блога была довольно скромной. У канала 644 подписчика. Самое популярное видео «Последний Новый год Российской империи» набрало 3 тысячи просмотров.
Эдуард и Зоя были профессиональными гидами и вели экскурсии в Петербурге на английском и русском языках. Среди авторских экскурсий были «Григорий Распутин — великий и ужасный», «Мистика и тайны Петербурга», «Город царей и цариц», «XVIII век — золотой век российского феминизма», «Питерская подземка», «Обратная сторона Луны — Питерская Хитровка».
Туристы хвалили экскурсии HedgehogTours за легкость подачи и нестандартный взгляд.
«Побывали с Эдуардом на обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу, на водной прогулке, в Петергофе и Пушкине. Впечатления остались самые замечательные. Гид оказался увлекательным рассказчиком, очень интересным и разносторонним человеком. Очень рекомендую его как высокого профессионала», — говорится в одном из отзывов на портале Tripadvisоr.
«Если хотите по-настоящему классно провести время, а не уныло и устало бродить по городу, делая стандартные фото, — тогда вам к Эдуарду. Никаких нудных шаблонных экскурсий, только живой рассказ, эмоциональный, остроумный и интересный как взрослым, так и детям!» — сообщает другой клиент.
«Эдуард — человек, который знает о Петербурге ВСЁ и немного больше, человек, который знает всю историю Государства Российского. Если вы в Петербурге впервые, познакомьтесь с "Ёжиком" и не пожалеете!» — отмечает еще один турист.
«Во время экскурсии вы будет постоянно восклицать: «Не может быть!» А я вам отвечу: «Еще как может!» Никаких мифов, никаких распространенных баек, только проверенные факты, но какие интересные! Для меня практически не существует неизвестных тем», — пишет о себе в презентации Зоя Софронова на профильном портале.