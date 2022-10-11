Последняя экскурсия. Какими были погибшие на Крымском мосту петербургские гиды

В числе погибших от взрыва на Крымском мосту 8 октября было двое петербуржцев. Как стало известно «Фонтанке» от их близких друзей, в одном из легковых автомобилей ехали 53-летний Эдуард Чучакин и 33-летняя Зоя Софронова. Машину уже подняли. Тела опознали. И хотя никакой официальной информации об этом еще нет, российские СМИ уже подтверждают, что это именно они.



Они известны в Петербурге любителям истории — проводили экскурсии и вели на YouTube блог «HedgehogTB» («ЁжикТВ»), в котором рассказывали о доме Романовых. «Мы снимаем полнометражные исторические документальные фильмы и сериалы по истории России и Санкт-Петербурга. Наш девиз: "Скажи нет унылым документалкам"», — говорится в описании. Аудитория блога была довольно скромной. У канала 644 подписчика. Самое популярное видео «Последний Новый год Российской империи» набрало 3 тысячи просмотров.