У интернет-провайдера «Электронный город» произошел сбой в работе в Новосибирске
По словам пользователей, доступ во всемирную паутину пропал в 20:00
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Жители Новосибирска 10 октября начали жаловаться на проблемы в работе интернет-провайдера «Электронный город».
— Интернет пропал в 21:00. Около 10 минут интернета вообще не было, затем он появился, но с небольшими зависаниями, — рассказала читательница НГС Яна Сапегина.
Журналист НГС обратился за комментарием по данной ситуации в пресс-службу «Электронного города».
— Произошел технический кратковременный сбой. Уже сейчас доступ в интернет восстановили, — сообщили в организации.
6 октября новосибирцы пожаловались на сбой в работе сервиса 2GIS.