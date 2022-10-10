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Тема дняВ Новосибирске закрылся мусоросортировочный завод
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У интернет-провайдера «Электронный город» произошел сбой в работе в Новосибирске

По словам пользователей, доступ во всемирную паутину пропал в 20:00

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В пресс-службе провайдера сообщили, что доступ в интернет уже восстановили

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Жители Новосибирска 10 октября начали жаловаться на проблемы в работе интернет-провайдера «Электронный город».

— Интернет пропал в 21:00. Около 10 минут интернета вообще не было, затем он появился, но с небольшими зависаниями, — рассказала читательница НГС Яна Сапегина.

Журналист НГС обратился за комментарием по данной ситуации в пресс-службу «Электронного города».

— Произошел технический кратковременный сбой. Уже сейчас доступ в интернет восстановили, — сообщили в организации.

6 октября новосибирцы пожаловались на сбой в работе сервиса 2GIS.

Сбой в работе
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