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Горыня, Люк-Даниэль и Ясения-Ксения: какими именами называют детей в Новосибирской области

Одним из самых популярных имен среди девочек стало Милана

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Редкими именами стали Зоя и Зинаида

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В Новосибирской области за последние 9 месяцев в ЗАГСе зарегистрировали рождение 20 376 детей. Из них 10 490 мальчиков и 9886 девочек.

Самыми популярными мужскими именами, как рассказали в пресс-службе новосибирского ЗАГСа, стали Александр, Артем, Михаил, Максим, Иван, Дмитрий, Матвей, Роман, Тимофей, Кирилл.

— Женские — София, Ева, Алиса, Виктория, Мария, Полина, Анна, Варвара, Милана, Дарья, — сообщили в ведомстве.

Также в управлении перечислили редкие и необычные имена, которые новосибирцы давали своим детям.

Среди мужских имен оказались Аркадий, Афанасий, Вильгельм, Всеволод, Гектор, Горыня, Демьян, Добрыня, Елизар, Лавр, Лукерий, Климентий, Корней, Малентий, Радислав, Радмир, Ратибор, Рубин, Николя, Арсен-Ясир, Люк-Даниэль, Мирослав-Дарин.

Девочки получали такие имена: Аделаида, Влада, Владимира, Владлена, Бемьяна, Деметрия, Евдокия, Ефросиния, Зинаида, Зоя, Лукерья, Луна, Пелагея, Петра, Устинья, Анна-Мария, Алиса-Стефания, Асена-Памира, Аурика-Иоанна, Ева-Лукерья, Элла-Эстель, Ясения-Ксения.

В Новосибирской области за сентябрь 652 человека установили отцовство, что на 61,7% больше, чем за прошлый месяц. В августе эта цифра была 403.

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