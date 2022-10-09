Прогулки на свежем воздухе и посещение конного приюта: новосибирцы поделились, как провели теплые выходные

— С подругой спонтанно решили поехать в приют для лошадей, она раньше брала уроки верховой езды. Ну так как погода хорошая, стали думать, как провести этот чудесный день, и вот так спонтанно решили туда отправиться. Когда приехали, немного пофотографировались с лошадками, и потом была часовая прогулка на лошадях. Безумно понравилось, получили сильный заряд энергии, — поделилась Марьяна с журналистом НГС.