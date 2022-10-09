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Прогулки на свежем воздухе и посещение конного приюта: новосибирцы поделились, как провели теплые выходные

По прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе в регион придет холодный циклон

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Эти выходные многие новосибирцы предпочли провести на свежем воздухе

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В Новосибирске выдались теплые выходные. В эти дни столбик термометра поднимался до +18 градусов. Однако, по прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе в регион придет холодный фронт, из-за чего температура воздуха будет снижаться.

Некоторые выбрали конную прогулку

Некоторые выбрали конную прогулку

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А пока в области установилась теплая погода, многие новосибирцы решили провести выходные на свежем воздухе. Так, жительница мегаполиса Марьяна вместе с подругой посетили конный приют в Кудряшовской Заимке.

— С подругой спонтанно решили поехать в приют для лошадей, она раньше брала уроки верховой езды. Ну так как погода хорошая, стали думать, как провести этот чудесный день, и вот так спонтанно решили туда отправиться. Когда приехали, немного пофотографировались с лошадками, и потом была часовая прогулка на лошадях. Безумно понравилось, получили сильный заряд энергии, — поделилась Марьяна с журналистом НГС.

Многие отправились на прогулку в городские парки и скверы

Многие отправились на прогулку в городские парки и скверы

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Другая жительница Новосибирска Анна вместе с дочерью также решили провести время на свежем воздухе.

— Мы сегодня весь день гуляли. Начали с Заельцовского парка и дошли до дендропарка по лесным тропинкам. Людей очень много было, — отметила женщина.

Читатели НГС отметили, что в эти дни на природе очень много людей

Читатели НГС отметили, что в эти дни на природе очень много людей

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А некоторые жители областной столицы устроили себе настоящий тур на природе. Так, один из читателей НГС вместе с семьей посетили конный клуб, затем отправились на прогулку к морю и завершили всё велопрогулкой в парке Синягина.

— Начали с конного клуба на ОбьГЭСе, потом гуляли по лесу и у морюшка. Отличная свежая и теплая атмосфера, много пикников, дети набегались и наигрались. В лесу совсем нет ветра — поэтому очень тепло и уютно, — отметил мужчина.

Ранее журналисты НГС составили топ 9 мест для бесплатных фотосессий в Новосибирске.

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