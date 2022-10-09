Обратно в девяностые: 15 редких фото Новосибирска времен дикого капитализма — как выглядел город и люди

90-е были неоднородными. Шок и распад вначале сменились к концу десятилетия уже начавшей более или менее складываться торгово-сервисной инфраструктурой. Появились первые точки фастфуда западного типа: настоящие ирландские пабы, начали работать супермаркеты с тележками и открытыми холодильниками. Не все, конечно, могли пользоваться этим постоянно, но зайти за пепперони в New York Pizza или выпить капучино (если уж не хватало на «Гиннесс») в Irish Pub мог уже каждый желающий. А потом нефть с 10–15 долларов (в 90-е ) скакнула до 80–100 (в конце 2000-х ), и на Россию вылился денежный дождь. Его тоже хватило не всем, но улицы города заполнили машины, вставшие в глухие пробки — штука в 90-е совершенно невиданная. Чем не повод для ностальгии, кстати?