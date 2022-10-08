Пробка в обе стороны образовалась на Димитровском мосту
По данным 2ГИС, на участке две аварии
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В Новосибирске днем 8 октября образовалась пробка на Димитровском мосту в обе стороны. Сервис 2ГИС оценивает ситуацию в городе в 6 баллов. Заторы заметили на площади труда, проезде Энергетиков и Димитровском мосту.
По данным 2ГИС, произошло две аварии на Димитровском мосту и на проспекте Энергетиков. Движение затруднено от середины моста до площади Труда.
Напомним, что с сегодняшнего дня по 11 октября в Новосибирске перекроют движение по проезду Энергетиков. Дорогу будут перекрывать только по ночам: с 23 часов до 5 утра из-за работ по сбору и монтажу металлических балок пролетного строения четвертого моста.