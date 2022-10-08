Яблоки с Волги, сало из Сузуна и карпы из Верх-Ирмени: что еще продают на ярмарке на площади Маркса

— Рыба, тыква, — кричит продавец рядом так, что названия двух этих товаров сливаются в одно.

Рыбы, кстати, нигде не видно, а вот тыквы выложены на землю в изобилии. Стоят тоже 25 рублей за килограмм, как и картошка.