Яблоки с Волги, сало из Сузуна и карпы из Верх-Ирмени: что еще продают на ярмарке на площади Маркса
Фоторепортаж о крупнейшей продовольственной ярмарке Новосибирска
На площади Карла Маркса прошла традиционная ярмарка, на которую съехались порядка 150 фермеров, пищевых предприятий из области и обычных торговцев. Обозреватель и фотокорреспондент НГС прошлись по рядам и приценились к выставленным товарам.
На ярмарке бойко продавали картошку (по 25 рублей за килограмм), покупатели часто брали ее мешками, чтобы погрузить в припаркованные по соседству машины.
— Рыба, тыква, — кричит продавец рядом так, что названия двух этих товаров сливаются в одно.
Рыбы, кстати, нигде не видно, а вот тыквы выложены на землю в изобилии. Стоят тоже 25 рублей за килограмм, как и картошка.
— Помидоры по 150. Последние, теплички закрываем, всё, — говорит молодой парень, указывая на пластиковые ящики с помидорами нескольких видов.
На самих ящиках, правда, написано «Туркменистан», но, может, просто остались от импорта. Не пропадать же хорошей таре.
Яблоки везде на ярмарке стоят одинаково — 250 рублей за среднего размера ведерко. А вот происхождение у них может быть разное. В основном, конечно, говорят, что фрукты везут с Алтая. Но у одного из продавцов товар «с берегов Волги». Цена, впрочем, такая же, как у всех.
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На ярмарке традиционно много лесной ягоды (брусника, клюква), но можно еще прикупить и свежей клубники из Киргизии. Небольшое ведерко обойдется в 300 рублей, но так и на улице уже не июнь месяц.
Растет популярность брокколи — этот вид капусты на ярмарке предлагают уже несколько фермеров. Вся она выращена в Новосибирской области. Цена у всех продавцов одинаковая. Столько же стоит цветная капуста.
Известное, прежде всего, своими молочными продуктами хозяйство «Ирменское» привезло на ярмарку рыбу. Карпы идут по 100 рублей за кило.
На ярмарке несколько точек с неплохими сырами. Цены, конечно, не радуют. Но дешевле сейчас можно купить только «сырный продукт»
ИКЕА закрылась, но теплые домашние тапки можно купить и на ярмарке. Правда, существенно дороже.
Среди колбасного изобилия можно найти и хорошее сало. Стоит оно существенно дороже просто свинины, но, по последним данным диетологов, сало — это один из самых полезных продуктов. Так что неудивительно, здоровье стоит недешево.
Продовольственные ярмарки на площади Карла Маркса работают по субботам два раза в месяц с 10 до 16 часов. Приезжать на них стоит пораньше.
О том, сколько новосибирцы тратят на такого рода ярмарках, читайте в материале Екатерины Евстафьевой.