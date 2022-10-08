20idei
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 61.25
eur 59.98
Тема дняПожар на Крымском мосту
Все новости
Все новости
Фоторепортаж

Яблоки с Волги, сало из Сузуна и карпы из Верх-Ирмени: что еще продают на ярмарке на площади Маркса

Фоторепортаж о крупнейшей продовольственной ярмарке Новосибирска

865
ds

Карпы из Верх-Ирмени

Поделиться

На площади Карла Маркса прошла традиционная ярмарка, на которую съехались порядка 150 фермеров, пищевых предприятий из области и обычных торговцев. Обозреватель и фотокорреспондент НГС прошлись по рядам и приценились к выставленным товарам.

Корнеплоды продавали прямо из грузовиков

Корнеплоды продавали прямо из грузовиков

Поделиться

На ярмарке бойко продавали картошку (по 25 рублей за килограмм), покупатели часто брали ее мешками, чтобы погрузить в припаркованные по соседству машины.

Продавец тыкв

Продавец тыкв

Поделиться

— Рыба, тыква, — кричит продавец рядом так, что названия двух этих товаров сливаются в одно.

Рыбы, кстати, нигде не видно, а вот тыквы выложены на землю в изобилии. Стоят тоже 25 рублей за килограмм, как и картошка.

Ящики с томатами

Ящики с томатами

Поделиться

— Помидоры по 150. Последние, теплички закрываем, всё, — говорит молодой парень, указывая на пластиковые ящики с помидорами нескольких видов.

На самих ящиках, правда, написано «Туркменистан», но, может, просто остались от импорта. Не пропадать же хорошей таре.

Алтайские яблоки

Алтайские яблоки

Поделиться

Яблоки везде на ярмарке стоят одинаково — 250 рублей за среднего размера ведерко. А вот происхождение у них может быть разное. В основном, конечно, говорят, что фрукты везут с Алтая. Но у одного из продавцов товар «с берегов Волги». Цена, впрочем, такая же, как у всех.

.

Клубника из Киргизии

Клубника из Киргизии

Поделиться

На ярмарке традиционно много лесной ягоды (брусника, клюква), но можно еще прикупить и свежей клубники из Киргизии. Небольшое ведерко обойдется в 300 рублей, но так и на улице уже не июнь месяц.

Брокколи из Новосибирской области

Брокколи из Новосибирской области

Поделиться

Растет популярность брокколи — этот вид капусты на ярмарке предлагают уже несколько фермеров. Вся она выращена в Новосибирской области. Цена у всех продавцов одинаковая. Столько же стоит цветная капуста.

Карпы из Верх-Ирмени

Карпы из Верх-Ирмени

Поделиться

Известное, прежде всего, своими молочными продуктами хозяйство «Ирменское» привезло на ярмарку рыбу. Карпы идут по 100 рублей за кило.

Прилавок с сырами (цены, прямо скажем, кусаются)

Прилавок с сырами (цены, прямо скажем, кусаются)

Поделиться

На ярмарке несколько точек с неплохими сырами. Цены, конечно, не радуют. Но дешевле сейчас можно купить только «сырный продукт»

Обувь для дома

Обувь для дома

Поделиться

ИКЕА закрылась, но теплые домашние тапки можно купить и на ярмарке. Правда, существенно дороже.

Хлебное сало

Хлебное сало

Поделиться

Среди колбасного изобилия можно найти и хорошее сало. Стоит оно существенно дороже просто свинины, но, по последним данным диетологов, сало — это один из самых полезных продуктов. Так что неудивительно, здоровье стоит недешево.

Очередь за сузунской колбасой

Очередь за сузунской колбасой

Поделиться

Продовольственные ярмарки на площади Карла Маркса работают по субботам два раза в месяц с 10 до 16 часов. Приезжать на них стоит пораньше.

О том, сколько новосибирцы тратят на такого рода ярмарках, читайте в материале Екатерины Евстафьевой.

По теме

ПродуктыЯрмарка
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2