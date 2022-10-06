Новосибирцы потратили 24 миллиона рублей на городских ярмарках — на них любит ходить и мэр
Анатолий Локоть отметил, что выкраивает час из графика для их посещения
На ярмарках в Новосибирске в сентябре сделали около
По словам мэра Анатолия Локтя, в сентябре в городе прошло 4 универсальных, 16 сельскохозяйственных, 5 продовольственных и 2 садоводческих ярмарки. На них совершили покупки более чем на 24 миллиона рублей.
— В октябре у нас запланировано 12 сельскохозяйственных ярмарок. Ближайшая состоится в субботу на площадке рядом с площадью Маркса. Я и сам, не скрою, люблю посещать эти ярмарки, ярмарки возле «Сан Сити». Как правило, вырываю у себя из графика час — прийти, посмотреть, как организована торговля, каковы цены. А самое главное — замечания услышать от новосибирцев, от покупателей. Такое прямое общение позволяет быстро реагировать на какие-то недостатки, — рассказал Анатолий Локоть во время пресс-конференции 6 октября.
Ранее в пресс-центре мэрии сообщили, что на время ярмарки движение ограничат на улице Сибиряков-Гвардейцев. Посмотрите на карте, где именно.