20idei
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 4/10
usd 59.40
eur 58.06
Тема дняКонкурс на новые мусорные концессии
Все новости
Все новости

Новосибирцы потратили 24 миллиона рублей на городских ярмарках — на них любит ходить и мэр

Анатолий Локоть отметил, что выкраивает час из графика для их посещения

972
ds

В октябре состоится 12 сельскохозяйственных ярмарок

Поделиться

На ярмарках в Новосибирске в сентябре сделали около 35 000 покупок. Следующая состоится 8 октября.

По словам мэра Анатолия Локтя, в сентябре в городе прошло 4 универсальных, 16 сельскохозяйственных, 5 продовольственных и 2 садоводческих ярмарки. На них совершили покупки более чем на 24 миллиона рублей.

— В октябре у нас запланировано 12 сельскохозяйственных ярмарок. Ближайшая состоится в субботу на площадке рядом с площадью Маркса. Я и сам, не скрою, люблю посещать эти ярмарки, ярмарки возле «Сан Сити». Как правило, вырываю у себя из графика час — прийти, посмотреть, как организована торговля, каковы цены. А самое главное — замечания услышать от новосибирцев, от покупателей. Такое прямое общение позволяет быстро реагировать на какие-то недостатки, — рассказал Анатолий Локоть во время пресс-конференции 6 октября.

Ранее в пресс-центре мэрии сообщили, что на время ярмарки движение ограничат на улице Сибиряков-Гвардейцев. Посмотрите на карте, где именно.

Анатолий ЛокотьЯрмаркаСельхозярмарка
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2