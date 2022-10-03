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Улицу рядом с площадью Маркса из-за сельскохозяйственной ярмарки перекроют на выходных

На ярмарке будут продавать овощи, фрукты и плоды дикорастущих растений

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Ярмарка будет работать один день

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В Новосибирске в субботу, 8 октября, перекроют движение на улице Сибиряков-Гвардейцев из-за ярмарки, которая пройдет возле ГУМ «Россия» на площади Карла Маркса. Специализированная сельскохозяйственная ярмарка будет проходить с 10:00 до 16:00 (0+).

— Организаторы — управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска и администрация Ленинского района. В работе ярмарки примут участие организации и индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы Новосибирска и Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

На ярмарке будут продавать овощи, фрукты и плоды дикорастущих растений, мед, посадочные материалы, а также мясную, рыбную и молочную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия.

В Новосибирске с 15 сентября по 16 октября проходят несколько ярмарок в Калининском районе (0+). На них можно купить продукты от местных фермеров: фрукты, мед, овощи и другие продукты.

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