20idei
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 4/10
usd 60.25
eur 58.24
Тема дняКак новосибирцы собирают мобилизованных
Все новости
Все новости

Экс-начальник станции Клещиха признан виновным в получении взятки на 207 тысяч

Деньги ему передали представители бизнеса

1 500
ds

Приговор не вступил в законную силу

Поделиться

Ленинский районный суд Новосибирска признал виновным бывшего начальника ж/д-станции Клещиха в получении взятки. Сумма взятки составила более 207 тысяч рублей.

Взятки ему передавали представители коммерческих организаций.

По дополнительному иску новосибирской транспортной прокуратуры суд постановил взыскать в федеральный бюджет средства, полученные в качестве взятки.

— Экс-начальник железнодорожной станции Клещиха признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2, 3 ст. 290 УК РФ, за получение взяток на общую сумму более 207 тыс. рублей за общее покровительство по службе и незаконные действия в пользу взяткодателей, — сообщили в транспортной прокуратуре.

Требования прокурора о взыскании с бывшего начальника взятки в доход федерального бюджета удовлетворены в полном объеме.

В мае Дзержинский суд Новосибирска вынес приговор в отношении бывшего начальника одного из структурных подразделений Западно-Сибирской дирекции управления движением РЖД. За взятки размером более 600 тысяч рублей его приговорили к 8,5 года строгого режима.

По теме

РЖДПрокуратура
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2