Экс-начальник станции Клещиха признан виновным в получении взятки на 207 тысяч
Деньги ему передали представители бизнеса
Ленинский районный суд Новосибирска признал виновным бывшего начальника ж/д-станции Клещиха в получении взятки. Сумма взятки составила более 207 тысяч рублей.
Взятки ему передавали представители коммерческих организаций.
По дополнительному иску новосибирской транспортной прокуратуры суд постановил взыскать в федеральный бюджет средства, полученные в качестве взятки.
— Экс-начальник железнодорожной станции Клещиха признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2, 3 ст. 290 УК РФ, за получение взяток на общую сумму более 207 тыс. рублей за общее покровительство по службе и незаконные действия в пользу взяткодателей, — сообщили в транспортной прокуратуре.
Требования прокурора о взыскании с бывшего начальника взятки в доход федерального бюджета удовлетворены в полном объеме.
В мае Дзержинский суд Новосибирска вынес приговор в отношении бывшего начальника одного из структурных подразделений Западно-Сибирской дирекции управления движением РЖД. За взятки размером более 600 тысяч рублей его приговорили к 8,5 года строгого режима.