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17 пар получили свидетельства о браке в центре подготовки мобилизованных в Новосибирске

Такое мероприятие в высшем военном командном училище прошло впервые

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Мобилизованные могут жениться за один день

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1 октября отдел ЗАГС Советского района Новосибирска вручил 17 свидетельств о заключении брака в центре подготовки мобилизованных. Сообщение об этом появилось на сайте управления по делам ЗАГС Новосибирской области.

Как говорится в сообщении, торжественное вручение в Новосибирском высшем военном командном училище состоялось впервые и связано с необходимостью регистрации брака с сокращением срока при особых обстоятельствах.

— Все, у кого есть основания, попадают под статью 11 Семейного кодекса РФ. Можно обратиться в любой орган ЗАГС на территории РФ. Но заявление подается только лично, — ответили ранее журналисту НГС в управлении.

Статья 11 СК РФ. Порядок заключения брака. При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления. (По данным «КонсультантПлюс»)

В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области о возможности мобилизованным жениться за один день сообщили в конце сентября.

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