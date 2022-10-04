17 пар получили свидетельства о браке в центре подготовки мобилизованных в Новосибирске
Такое мероприятие в высшем военном командном училище прошло впервые
1 октября отдел ЗАГС Советского района Новосибирска вручил 17 свидетельств о заключении брака в центре подготовки мобилизованных. Сообщение об этом появилось на сайте управления по делам ЗАГС Новосибирской области.
Как говорится в сообщении, торжественное вручение в Новосибирском высшем военном командном училище состоялось впервые и связано с необходимостью регистрации брака с сокращением срока при особых обстоятельствах.
— Все, у кого есть основания, попадают под статью 11 Семейного кодекса РФ. Можно обратиться в любой орган ЗАГС на территории РФ. Но заявление подается только лично, — ответили ранее журналисту НГС в управлении.
Статья 11 СК РФ. Порядок заключения брака. При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления. (По данным «КонсультантПлюс»)
В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области о возможности мобилизованным жениться за один день сообщили в конце сентября.