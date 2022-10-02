20idei
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 2/10
usd 55.30
eur 52.74
Тема дняПогода в Новосибирске на следующую неделю
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Мобилизованных из Тувы отправили в Новосибирск для обучения

Правительство республики продолжает закупку дополнительного снаряжения для солдат

1 929
ds

По поручению главы республики мобилизованных сопровождают представители правительства республики

Поделиться

В Новосибирск отправили часть мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации из республики Тувы. Здесь их распределят в воинские подразделения для обучения. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

— В числе других, по моему поручению их сопровождают представители правительства республики, имеющие опыт военной службы. Большая часть мобилизованных, как я ранее говорил, остается в 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной), где продолжает подготовку, — говорится в сообщении.

Большая часть мобилизованных остается в <nobr class="_">55-й</nobr> отдельной мотострелковой бригаде

Большая часть мобилизованных остается в 55-й отдельной мотострелковой бригаде

Поделиться

Владислав Ховалыг добавил, что правительство республики продолжает закупку дополнительного снаряжения для солдат.

— Мы активно закупаем и отправляем дополнительное техническое снаряжение (только раций более 200 штук), теплые вещи, средства гигиены, аптечки и многое другое не только для мобилизованных сейчас, но и для наших военнослужащих, добровольцев, которые уже находятся на спецоперации. Эта работа не прекращается ни на день, — отметил Ховалыг.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Напомним, ранее в Новосибирск прибыли мобилизованные из Красноярска. На днях начальник мобилизационного отдела Красноярска побывал в учебке Новосибирска, пообщался с мобилизованными и посмотрел условия их проживания.

Мобилизованные
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2