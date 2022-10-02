Мобилизованных из Тувы отправили в Новосибирск для обучения
Правительство республики продолжает закупку дополнительного снаряжения для солдат
В Новосибирск отправили часть мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации из республики Тувы. Здесь их распределят в воинские подразделения для обучения. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
— В числе других, по моему поручению их сопровождают представители правительства республики, имеющие опыт военной службы. Большая часть мобилизованных, как я ранее говорил, остается в
Владислав Ховалыг добавил, что правительство республики продолжает закупку дополнительного снаряжения для солдат.
— Мы активно закупаем и отправляем дополнительное техническое снаряжение (только раций более 200 штук), теплые вещи, средства гигиены, аптечки и многое другое не только для мобилизованных сейчас, но и для наших военнослужащих, добровольцев, которые уже находятся на спецоперации. Эта работа не прекращается ни на день, — отметил Ховалыг.
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Напомним, ранее в Новосибирск прибыли мобилизованные из Красноярска. На днях начальник мобилизационного отдела Красноярска побывал в учебке Новосибирска, пообщался с мобилизованными и посмотрел условия их проживания.