Условия для мобилизованных красноярцев проверили в учебной части Новосибирска
В учебке побывал представитель красноярской администрации
Условия для мобилизованных красноярцев проверили в новосибирской учебной части, где проходит боевое слаживание, сообщает телеграм-канал мэрии Красноярска.
— По поручению главы города Владислава Логинова специалисты администрации Красноярска отправились в учебные части Новосибирска и Омска, — говорится в сообщении администрации города.
Начальник мобилизационного отдела Красноярска Николай Ивченко уже побывал в учебке Новосибирска, пообщался с мобилизованными, посмотрел условия их проживания.
— Условия нормальные, кормят ребят хорошо, всех переодели в военную форму. Настрой у наших парней позитивный, сегодня собираются идти в баньку. Все держатся вместе, дружно, — сообщил Николай Ивченко.
Накануне стало известно, что первые мобилизованные россияне прибыли в зону специальной военной операции. Об этом сообщали в телеграм-канале народной милиции ДНР.