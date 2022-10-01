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Условия для мобилизованных красноярцев проверили в учебной части Новосибирска

В учебке побывал представитель красноярской администрации

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Фото с мобилизованными опубликовал телеграм-канал красноярской мэрии

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Условия для мобилизованных красноярцев проверили в новосибирской учебной части, где проходит боевое слаживание, сообщает телеграм-канал мэрии Красноярска.

— По поручению главы города Владислава Логинова специалисты администрации Красноярска отправились в учебные части Новосибирска и Омска, — говорится в сообщении администрации города.

Начальник мобилизационного отдела Красноярска Николай Ивченко уже побывал в учебке Новосибирска, пообщался с мобилизованными, посмотрел условия их проживания.

— Условия нормальные, кормят ребят хорошо, всех переодели в военную форму. Настрой у наших парней позитивный, сегодня собираются идти в баньку. Все держатся вместе, дружно, — сообщил Николай Ивченко.

Накануне стало известно, что первые мобилизованные россияне прибыли в зону специальной военной операции. Об этом сообщали в телеграм-канале народной милиции ДНР.

Частичная мобилизация
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