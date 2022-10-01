«Здесь каждый день ходят сотни детей»: из-за озера с кипятком провалился асфальт на тротуаре вдоль улицы Оборонной

Вдоль улицы Оборонная разлился кипяток, который подмыл новый асфальт на тротуаре. Читательница НГС заявляет, что ситуация с аварией не меняется уже четвертый день и угрожает детям. Опасный участок обтянули только сеткой, и вода продолжает прибывать.



— Озеро с кипятком от перекрестка улицы Гомельская до Ялтинской, вдоль улицы Оборонная. Кипяток бежит сплошным потоком, подмывает грунт и дорогу, — недовольна читательница НГС Евгения. — Вчера, 30 сентября, произошло обрушение нового асфальтового покрытия тротуара. Не простоял и месяца. А если учесть, что по данному тротуару проходят каждый день сотни детей в 188 школ и 369 детских садов, то может случиться трагедия! С 28 сентября аварийная служба не принимает никаких мер!