«Здесь каждый день ходят сотни детей»: из-за озера с кипятком провалился асфальт на тротуаре вдоль улицы Оборонной
Местная жительница боится, что кто-то может пострадать
Вдоль улицы Оборонная разлился кипяток, который подмыл новый асфальт на тротуаре. Читательница НГС заявляет, что ситуация с аварией не меняется уже четвертый день и угрожает детям. Опасный участок обтянули только сеткой, и вода продолжает прибывать.
— Озеро с кипятком от перекрестка улицы Гомельская до Ялтинской, вдоль улицы Оборонная. Кипяток бежит сплошным потоком, подмывает грунт и дорогу, — недовольна читательница НГС Евгения. — Вчера, 30 сентября, произошло обрушение нового асфальтового покрытия тротуара. Не простоял и месяца. А если учесть, что по данному тротуару проходят каждый день сотни детей в 188 школ и 369 детских садов, то может случиться трагедия! С 28 сентября аварийная служба не принимает никаких мер!
Женщина сняла, что происходит на видео.
В СГК корреспонденту НГС сообщили, что это частная теплотрасса, поэтому не находится на обслуживании компании.
— Бригада СГК выехала, чтобы отключить и поставить ограждения, — объяснили в пресс-службе СГК.
Редакция НГС обратилась в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, кто владеет теплотрассой на данном участке и когда его отремонтируют.
В марте на пересечении улиц Немировича-Данченко и Костычева под контейнеровозом МАЗ провалился асфальт.