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«Будем замерзать и голодать»: десяткам семей с детьми отрубили свет под Новосибирском

Люди собрались у правления СНТ, чтобы попытаться решить этот вопрос

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Часть людей пришла к правлению, чтобы попытаться вернуть свет

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Специалисты РЭС отрубили свет у целого садового товарищества под Новосибирском. Жители СНТ «Кадр-2» недалеко от Сокура пожаловались, что в холоде остались больше 100 человек, среди которых есть дети.

Кабель отключили вчера, 30 сентября, после 15:00, объяснили местные жители. Рабочие сказали им, что это из-за долга.

— Отключили от света всё общество без предупреждения из-за долгов. В обществе круглый год проживают около 30 семей, в семьях есть дети, в одной семье — парализованная мать, ветеран. Сейчас на улице минусовая температура, снег. Многие отапливаются электрокотлами. Сейчас, когда нет света, люди мерзнут. Это беспредел и издевательство над людьми, — уверена местная жительница Алла. — Почему в городе должников отключают поквартирно, а не весь дом, а в обществе нужно оставить всех без света? В обществе есть люди с постоянной пропиской (в частности, я). Почему из-за должников должны страдать другие люди. Нам что делать? Будем замерзать и голодать?

Люди собрались у правления, чтобы попытаться решить этот вопрос. Председатель СНТ «Кадр-2» Николай Медведев подтвердил корреспонденту НГС отключение света.

— У нас долг остался 85 тысяч рублей. Претензию РЭС выставляет, если мы не заплатили до 15-го числа за предыдущий месяц. Ждут до 25-го числа, если мы не успели, то сразу грозятся отключить. Люди у нас прописаны, с детьми, — объяснила бухгалтер СНТ Светлана. — Мы уговаривали их пойти на уступки, не все платят взносы, но нет.

Николай Медведев утверждает, что просил рассрочку.

— Снег выпал, и люди все съехали и не заплатили. Уговаривал энергетиков, что мы напишем гарантийное письмо. Люди же у нас и престарелые с капельницами. Они даже не щитовую открыли, а просто отбросили провода. И тут суббота, воскресенье. И мы вот деньги собираем, а как я их сейчас проведу? — недоумевает председатель СНТ. — Конечно, мы тоже виноваты, но у нас и электрика теперь нет. Но зачем вот так с людьми?

Редакция НГС отправила запрос в РЭС с просьбой объяснить ситуацию и почему отключение было произведено именно в пятницу.

В начале сентября жители микрорайона Пригородные Просторы на сутки остались без света и воды. По словам горожан, авария затронула минимум половину домов в микрорайоне.

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