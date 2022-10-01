«Будем замерзать и голодать»: десяткам семей с детьми отрубили свет под Новосибирском
Люди собрались у правления СНТ, чтобы попытаться решить этот вопрос
Специалисты РЭС отрубили свет у целого садового товарищества под Новосибирском. Жители СНТ «
Кабель отключили вчера,
— Отключили от света всё общество без предупреждения из-за долгов. В обществе круглый год проживают около 30 семей, в семьях есть дети, в одной семье — парализованная мать, ветеран. Сейчас на улице минусовая температура, снег. Многие отапливаются электрокотлами. Сейчас, когда нет света, люди мерзнут. Это беспредел и издевательство над людьми, — уверена местная жительница Алла. — Почему в городе должников отключают поквартирно, а не весь дом, а в обществе нужно оставить всех без света? В обществе есть люди с постоянной пропиской (в частности, я). Почему из-за должников должны страдать другие люди. Нам что делать? Будем замерзать и голодать?
Люди собрались у правления, чтобы попытаться решить этот вопрос. Председатель СНТ «
— У нас долг остался 85 тысяч рублей. Претензию РЭС выставляет, если мы не заплатили до
Николай Медведев утверждает, что просил рассрочку.
— Снег выпал, и люди все съехали и не заплатили. Уговаривал энергетиков, что мы напишем гарантийное письмо. Люди же у нас и престарелые с капельницами. Они даже не щитовую открыли, а просто отбросили провода. И тут суббота, воскресенье. И мы вот деньги собираем, а как я их сейчас проведу? — недоумевает председатель СНТ. — Конечно, мы тоже виноваты, но у нас и электрика теперь нет. Но зачем вот так с людьми?
Редакция НГС отправила запрос в РЭС с просьбой объяснить ситуацию и почему отключение было произведено именно в пятницу.
В начале сентября жители микрорайона Пригородные Просторы на сутки остались без света и воды. По словам горожан, авария затронула минимум половину домов в микрорайоне.