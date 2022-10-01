«Будем замерзать и голодать»: десяткам семей с детьми отрубили свет под Новосибирском

Специалисты РЭС отрубили свет у целого садового товарищества под Новосибирском. Жители СНТ « Кадр-2 » недалеко от Сокура пожаловались, что в холоде остались больше 100 человек, среди которых есть дети.



Кабель отключили вчера, 30 сентября , после 15:00, объяснили местные жители. Рабочие сказали им, что это из-за долга.

— Отключили от света всё общество без предупреждения из-за долгов. В обществе круглый год проживают около 30 семей, в семьях есть дети, в одной семье — парализованная мать, ветеран. Сейчас на улице минусовая температура, снег. Многие отапливаются электрокотлами. Сейчас, когда нет света, люди мерзнут. Это беспредел и издевательство над людьми, — уверена местная жительница Алла. — Почему в городе должников отключают поквартирно, а не весь дом, а в обществе нужно оставить всех без света? В обществе есть люди с постоянной пропиской (в частности, я). Почему из-за должников должны страдать другие люди. Нам что делать? Будем замерзать и голодать?