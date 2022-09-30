Выступление Владимира Путина начали транслировать на площади Маркса в Новосибирске
Его показывают на экране ГУМа
Выступление Владимира Путина, которое началось вечером 30 сентября, транслируют на экране ГУМа на площади Карла Маркса в Новосибирске.
Выступление президента началось 19:18 по новосибирскому времени. Глава страны объявил, что сегодня будет подписан договор о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.
НГС собирает все самое важное с выступления Владимира Путина в онлайн трансляции. Ее можно прочитать по этой ссылке.