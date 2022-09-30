20idei
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 57.41
eur 55.41
СрочноВыступление Владимира Путина
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Выступление Владимира Путина начали транслировать на площади Маркса в Новосибирске

Его показывают на экране ГУМа

ds

Цитаты главы государства показаны на большом экране

Поделиться

Выступление Владимира Путина, которое началось вечером 30 сентября, транслируют на экране ГУМа на площади Карла Маркса в Новосибирске.

Выступление президента началось 19:18 по новосибирскому времени. Глава страны объявил, что сегодня будет подписан договор о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

Выступление началось вечером

Выступление началось вечером

Поделиться

НГС собирает все самое важное с выступления Владимира Путина в онлайн трансляции. Ее можно прочитать по этой ссылке.

Владимир ПутинВыступлениеПрезидент
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2