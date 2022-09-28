«Чудом не упало на нас»: дерево обрушилось на три машины на улице Бориса Богаткова
Автомобили стояли на парковке
Сегодня, 28 сентября, в Дзержинском районе Новосибирска дерево упало на три припаркованные машины. Инцидент произошел между домами
— Мы услышали шум и треск. Дерево чудом не упало на нас, хорошо, что сын заигрался в снежки и мы задержались. Эта дорога — проходимая зона, потому что рядом лицей
По словам женщины, дерево придавило три машины, которые стояли на парковке около клиники. В управляющую компанию «Дзержинец» НГС дозвониться не удалось. Журналист отправил запрос в мэрию города.
По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка ООО УК «Дзержинец» на конец 2021 года составила
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