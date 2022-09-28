«Чудом не упало на нас»: дерево обрушилось на три машины на улице Бориса Богаткова

Сегодня, 28 сентября, в Дзержинском районе Новосибирска дерево упало на три припаркованные машины. Инцидент произошел между домами № 243 и 245 на улице Бориса Богаткова. Как рассказала корреспонденту НГС местная жительница Алена Новак, улица является основной проезжей частью в жилмассив «Золотая Нива».

— Мы услышали шум и треск. Дерево чудом не упало на нас, хорошо, что сын заигрался в снежки и мы задержались. Эта дорога — проходимая зона, потому что рядом лицей № 113 , здесь часто ходят школьники, — рассказала Алена.