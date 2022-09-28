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«Чудом не упало на нас»: дерево обрушилось на три машины на улице Бориса Богаткова

Автомобили стояли на парковке

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Дерево обрушилось на припаркованные машины

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Сегодня, 28 сентября, в Дзержинском районе Новосибирска дерево упало на три припаркованные машины. Инцидент произошел между домами № 243 и 245 на улице Бориса Богаткова. Как рассказала корреспонденту НГС местная жительница Алена Новак, улица является основной проезжей частью в жилмассив «Золотая Нива».

— Мы услышали шум и треск. Дерево чудом не упало на нас, хорошо, что сын заигрался в снежки и мы задержались. Эта дорога — проходимая зона, потому что рядом лицей № 113, здесь часто ходят школьники, — рассказала Алена.

По словам женщины, дерево придавило три машины, которые стояли на парковке около клиники. В управляющую компанию «Дзержинец» НГС дозвониться не удалось. Журналист отправил запрос в мэрию города.

По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка ООО УК «Дзержинец» на конец 2021 года составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 9,8 млн рублей.

В Новосибирске сегодня выпал первый снег, посмотрите на заснеженный улицы, снеговиков и розы в снегу в нашей онлайн-трансляции.

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