Нет даже воды. Собаки из России поехали на выставку и стали заложниками ситуации на грузинской границе

Группа собак и сопровождающих их людей из Петербурга, Ярославля, Москвы и других городов России уже 26 сентября должна была оказаться в Ереване. Там 27 числа начинается международная выставка. Но и люди, и животные оказались заложниками сложившейся на границе России и Грузии ситуации. «Фонтанка» рассказывает подробности.



Более 100 собак уже несколько суток сидят в клетках. Возможности для прогулок с ними фактически нет. На международную выставку в Ереване участники записывались 2 месяца назад. Добраться туда сейчас пытаются представители России и Белоруссии (еще как минимум 30 собак). В автобусах находятся хендлеры (люди, которые представляют собак на выставках) и их подопечные.

