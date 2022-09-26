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Тема дня85 задержанных на шести несогласованных акциях
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Спецоперация на Украине

Новосибирская полиция сообщила о 85 задержанных на шести несогласованных акциях

Цифры обнародовали на совещании при губернаторе

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По данным полиции, было шесть несогласованных акций

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26 сентября на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области Кирилл Травин, заместитель начальника ГУ МВД РФ по Новосибирской области, сообщил число задержанных на несогласованных акциях.

— Проведение мероприятий по сохранению общественного порядка на шести несогласованных с органами местного самоуправления акциях. В ходе этих мероприятий задержано 85 правонарушителей, — поделился цифрами Кирилл Травин.

Также в регионе поступают сообщения о заведомо ложных актах терроризма.

— Было шесть сообщений о минировании административных зданий, зданий судов, медицинских и учебных организаций, объектов культуры и телерадиокомпаний. Обследован 31 объект, эвакуировано 178 граждан. В помещениях и прилегающих территориях взрывных устройств не обнаружено, — добавил Кирилл Травин.

24 сентября нескольких новосибирцев погрузили в машину полиции. Это произошло во дворе рядом с перекрестком улицы Чаплыгина и Красного проспекта.

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