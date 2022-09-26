Новосибирская полиция сообщила о 85 задержанных на шести несогласованных акциях
Цифры обнародовали на совещании при губернаторе
26 сентября на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области Кирилл Травин, заместитель начальника ГУ МВД РФ по Новосибирской области, сообщил число задержанных на несогласованных акциях.
— Проведение мероприятий по сохранению общественного порядка на шести несогласованных с органами местного самоуправления акциях. В ходе этих мероприятий задержано 85 правонарушителей, — поделился цифрами Кирилл Травин.
Также в регионе поступают сообщения о заведомо ложных актах терроризма.
— Было шесть сообщений о минировании административных зданий, зданий судов, медицинских и учебных организаций, объектов культуры и телерадиокомпаний. Обследован 31 объект, эвакуировано 178 граждан. В помещениях и прилегающих территориях взрывных устройств не обнаружено, — добавил Кирилл Травин.
24 сентября нескольких новосибирцев погрузили в машину полиции. Это произошло во дворе рядом с перекрестком улицы Чаплыгина и Красного проспекта.