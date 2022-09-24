Полиция задержала новосибирцев рядом с Красным проспектом
Их погрузили в автозак
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Днем 24 сентября нескольких новосибирцев погрузили в машину полиции. Это произошло во дворе рядом с перекрестком улицы Чаплыгина и Красного проспекта.
Причина задержания неизвестна. Ранее вечером на площади Ленина люди встали в хоровод и спели песни «В лесу родилась елочка» и «Пусть всегда будет солнце». После этого часть из них сотрудники полиции вытеснили с площадки перед оперным театром и увели.
Днем 24 сентября на площади Ленина поставили пешеходные ограждения. Со стороны мэрии выставили машины полиции.