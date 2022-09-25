В Новосибирске снова вонь: качество воздуха ухудшилось до 7 баллов
Воздух начал ухудшаться вчера вечером
В Новосибирске ухудшилось качество воздуха. Согласно данным сервиса Airvoice, который отображает состояние атмосферы в режиме онлайн, сейчас уровень загрязнения в некоторых районах оценивается в 7 баллов из 10.
Сервис сообщает, что средний показатель по городу —
Воздух начал ухудшаться 24 сентября в 20:00, с 21:00 до 22:00 сервис зафиксировал наихудший результат за день —
НГС три месяца вел календарь вони в городе — читайте в нашем материале, к каким итогам мы пришли.