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В Новосибирске снова вонь: качество воздуха ухудшилось до 7 баллов

Воздух начал ухудшаться вчера вечером

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Вчера ночью качество воздуха ухудшилось до 8 баллов

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В Новосибирске ухудшилось качество воздуха. Согласно данным сервиса Airvoice, который отображает состояние атмосферы в режиме онлайн, сейчас уровень загрязнения в некоторых районах оценивается в 7 баллов из 10.

Сервис сообщает, что средний показатель по городу — 5 баллов, при таком загрязнении можно прогуляться, но недолго. Также на сайте указано, что ожидается ухудшение. В Ленинском и Железнодорожном районах качество воздуха оценивается в 7 баллов, в Заельцовском и Первомайском — в 6, в Академгородке — от 4 до 6 баллов.

На сайте указано, что ожидается ухудшение качества воздуха

На сайте указано, что ожидается ухудшение качества воздуха

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Воздух начал ухудшаться 24 сентября в 20:00, с 21:00 до 22:00 сервис зафиксировал наихудший результат за день — 8 баллов.

НГС три месяца вел календарь вони в городе — читайте в нашем материале, к каким итогам мы пришли.

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