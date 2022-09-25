В Новосибирске снова вонь: качество воздуха ухудшилось до 7 баллов

В Новосибирске ухудшилось качество воздуха. Согласно данным сервиса Airvoice, который отображает состояние атмосферы в режиме онлайн, сейчас уровень загрязнения в некоторых районах оценивается в 7 баллов из 10.



Сервис сообщает, что средний показатель по городу — 5 баллов , при таком загрязнении можно прогуляться, но недолго. Также на сайте указано, что ожидается ухудшение. В Ленинском и Железнодорожном районах качество воздуха оценивается в 7 баллов, в Заельцовском и Первомайском — в 6, в Академгородке — от 4 до 6 баллов.