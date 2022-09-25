В Тогучинском районе Новосибирской области проходит частичная мобилизация
Информацию подтвердил заместитель главы администрации
В Тогучинском районе Новосибирской области проходит частичная мобилизация, информацию об этом НГС подтвердил заместитель главы администрации Николай Бориков.
— Мобилизация людей была позавчера, вчера, сегодня будет, — рассказал Николай Бориков.
Рассказать о количестве мобилизованных заместитель не смог и посоветовал обратиться к главе Тогучинского района или к военному комиссару. На момент публикации глава района на звонок НГС не ответил. Военный комиссар Тогучинского, Мошковского и Болотинского районов также не ответил на звонок.
С пятницы, 23 сентября, в Новосибирской области и во всей России начала работать горячая линия по теме частичной мобилизации. Наш корреспондент проверил, как она работает в Новосибирске.