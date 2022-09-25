20idei
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 2/10
usd 58.10
eur 56.48
СрочноПроходит частичная мобилизация в НСО
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

В Тогучинском районе Новосибирской области проходит частичная мобилизация

Информацию подтвердил заместитель главы администрации

2 916
ds

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию

Поделиться

В Тогучинском районе Новосибирской области проходит частичная мобилизация, информацию об этом НГС подтвердил заместитель главы администрации Николай Бориков.

— Мобилизация людей была позавчера, вчера, сегодня будет, — рассказал Николай Бориков.

Рассказать о количестве мобилизованных заместитель не смог и посоветовал обратиться к главе Тогучинского района или к военному комиссару. На момент публикации глава района на звонок НГС не ответил. Военный комиссар Тогучинского, Мошковского и Болотинского районов также не ответил на звонок.

С пятницы, 23 сентября, в Новосибирской области и во всей России начала работать горячая линия по теме частичной мобилизации. Наш корреспондент проверил, как она работает в Новосибирске.

По теме

СпецоперацияМобилизация
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2