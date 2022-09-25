В Тогучинском районе Новосибирской области проходит частичная мобилизация, информацию об этом НГС подтвердил заместитель главы администрации Николай Бориков.



— Мобилизация людей была позавчера, вчера, сегодня будет, — рассказал Николай Бориков.

Рассказать о количестве мобилизованных заместитель не смог и посоветовал обратиться к главе Тогучинского района или к военному комиссару. На момент публикации глава района на звонок НГС не ответил. Военный комиссар Тогучинского, Мошковского и Болотинского районов также не ответил на звонок.