В Новосибирске увеличился спрос на военную одежду после начала частичной мобилизации — мы обзвонили военторги

В Новосибирске после объявления частичной мобилизации увеличился спрос на экипировку в магазинах военной одежды. Об этом корреспонденту НГС накануне, 23 сентября, рассказали в различных военторгах.

— Число покупателей увеличилось в разы, прямо сейчас выстроилась огромная очередь. Скупают в основном военную одежду в основном камуфляжную форму и термобелье, — рассказал НГС сотрудница магазина Сибвоенторг.

