В Новосибирске увеличился спрос на военную одежду после начала частичной мобилизации — мы обзвонили военторги
Чаще всего новосибирцы покупают камуфляжную одежду
В Новосибирске после объявления частичной мобилизации увеличился спрос на экипировку в магазинах военной одежды. Об этом корреспонденту НГС накануне, 23 сентября, рассказали в различных военторгах.
— Число покупателей увеличилось в разы, прямо сейчас выстроилась огромная очередь. Скупают в основном военную одежду в основном камуфляжную форму и термобелье, — рассказал НГС сотрудница магазина Сибвоенторг.
В другой торговой сети также наблюдается рост числа покупателей. По словам сотрудников магазина «Магеллан», в основном спросом пользуется камуфляжная одежда, военная обувь и рюкзаки.
— Помимо верхней одежды скупают средства личной гигиены. Несмотря на ажиотаж, цены мы не увеличиваем, — пояснила администратор магазина «Магеллан».
А вот в другом военторге «Товары для военных» столь явного увеличения числа покупателей не заметили, хотя их, безусловно, стало больше.
— Спрос немного увеличился, но повального ажиотажа мы не наблюдаем. Как обычно, приходят за камуфляжной формой, — отметила сотрудница магазина.
К сожалению, во многих других новосибирских военторгах сотрудники отказались общаться с журналистами. Так, в торговой сети «Арсенал» какие-то подробности сообщать не стали, сославшись на конфиденциальность информации.
Ранее власти Новосибирской области объявили о запуске единого номера 122, по которому жители региона могут узнать необходимую информацию о частичной мобилизации.