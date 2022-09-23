Открыта горячая линия по вопросам частичной мобилизации для жителей НСО

Власти Новосибирской области объявили о запуске единого номера 122, по которому жители региона могут узнать необходимую информацию о частичной мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО со ссылкой на первого заместителя губернатора региона Юрия Петухова.



— В рамках задачи, поставленной Правительством РФ, с целью предотвращения распространения ложной и фейковой информации открыта горячая линия для оперативного информирования населения о деталях частичной мобилизации. В кратчайшие сроки обеспечено консультирование жителей Новосибирской области по номеру 122, в ближайшее время будет налажено информирование в МФЦ. У каждого должна быть возможность получить исчерпывающие ответы на волнующие их вопросы из достоверных источников, — подчеркнул Петухов.

