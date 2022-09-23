20idei
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 7/10
usd 59.83
eur 58.94
Тема дняКого не призовут - уточненный список
Все новости
Все новости

В «Бугринской роще» начнут вырубать деревья и обрезать кустарники

Работы выполнят с 26 сентября до 7 октября

250
ds

На снос деревьев дали разрешение

Поделиться

В парке «Бугринская роща» в Новосибирске вырубят деревья и обрежут кустарники. Об этом сообщили в Telegram-канале «Зеленый Новосибирск».

С 26 сентября в парке «Бугринская роща» начнут проводить санитарные работы по сносу и обрезке зеленых насаждений. Их выполнят в соответствии с выданным разрешением.

До 7 октября планируют срубить 74 аварийных дерева, обрезать 60 кустарников, убрать поросли и вывезти порубочные остатки. Работы выполнят специалисты МАУ «Дирекция городских парков».

Ранее сообщалось, что в «Бугринской роще» появится зеленая зона у Оби, где можно встречать рассветы. Она соединит парки «Арена» и «Бугринская роща».

По теме

Парки и скверыБугринская роща
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2