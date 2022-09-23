В «Бугринской роще» начнут вырубать деревья и обрезать кустарники
Работы выполнят с 26 сентября до 7 октября
В парке «Бугринская роща» в Новосибирске вырубят деревья и обрежут кустарники. Об этом сообщили в Telegram-канале «Зеленый Новосибирск».
С 26 сентября в парке «Бугринская роща» начнут проводить санитарные работы по сносу и обрезке зеленых насаждений. Их выполнят в соответствии с выданным разрешением.
До 7 октября планируют срубить 74 аварийных дерева, обрезать 60 кустарников, убрать поросли и вывезти порубочные остатки. Работы выполнят специалисты МАУ «Дирекция городских парков».
Ранее сообщалось, что в «Бугринской роще» появится зеленая зона у Оби, где можно встречать рассветы. Она соединит парки «Арена» и «Бугринская роща».