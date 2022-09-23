8-километровая пробка растянулась на Большевистской из-за ДТП и дорожных работ
Затор начинается в районе Разъезда Иня и тянется до Речного вокзала
Утром 23 сентября сотни автомобилистов встали в пробку на улице Большевистской. Причиной затора водители называют аварию и дорожные работы.
По данным сервиса 2Gis, пробка начинается на Разъезде Иня и заканчивается в районе развязки на Южной площади. На данный момент длина затора составляет около
Причиной пробки автомобилисты называют автомобильную аварию в районе дома
— Стоим в четыре ряда, потому что одна полоса выпала из движения, — сообщил НГС очевидец.
Ситуацию на дороге также сильно осложнили дорожные работы в районе Южной площади. Там рабочие также перекрыли полосу для движения, чем вызвали сильное негодование у автомобилистов.
— «Нельзя было этим завтра заняться?!», «В субботу нельзя было этой *** заняться?! Нет, надо в пятницу», «Я обязательно выживу», — пишут пользователи в Сети.
Ранее наш читатель посчитал, что за год люди стоят в пробках почти 28 дней.