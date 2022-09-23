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8-километровая пробка растянулась на Большевистской из-за ДТП и дорожных работ

Затор начинается в районе Разъезда Иня и тянется до Речного вокзала

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Одна из причин пробки — ДТП с двумя легковыми автомобилями

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Утром 23 сентября сотни автомобилистов встали в пробку на улице Большевистской. Причиной затора водители называют аварию и дорожные работы.

По данным сервиса 2Gis, пробка начинается на Разъезде Иня и заканчивается в районе развязки на Южной площади. На данный момент длина затора составляет около 8 километров.

Причиной пробки автомобилисты называют автомобильную аварию в районе дома № 32 на улице Большевистской, где в ДТП с незначительными повреждениями попали два легковых автомобиля.

— Стоим в четыре ряда, потому что одна полоса выпала из движения, — сообщил НГС очевидец.

Дорожные работы сильно осложнили ситуацию

Дорожные работы сильно осложнили ситуацию

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Ситуацию на дороге также сильно осложнили дорожные работы в районе Южной площади. Там рабочие также перекрыли полосу для движения, чем вызвали сильное негодование у автомобилистов.

— «Нельзя было этим завтра заняться?!», «В субботу нельзя было этой *** заняться?! Нет, надо в пятницу», «Я обязательно выживу», — пишут пользователи в Сети.

Ранее наш читатель посчитал, что за год люди стоят в пробках почти 28 дней.

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