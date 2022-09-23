8-километровая пробка растянулась на Большевистской из-за ДТП и дорожных работ

Утром 23 сентября сотни автомобилистов встали в пробку на улице Большевистской. Причиной затора водители называют аварию и дорожные работы.



По данным сервиса 2Gis, пробка начинается на Разъезде Иня и заканчивается в районе развязки на Южной площади. На данный момент длина затора составляет около 8 километров .

